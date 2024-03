Tohle byla jiná liga. 5 opor Sparty, kterým zápas s Liverpoolem nevyšel

Dánský gólman vytáhl několik důležitých zákroků, ale abyste porazili takový tým jako Liverpool, tak potřebujete, aby nechyboval. A to se nestalo. Přeci jen, pět obdržených branek, to není nejlepší vizitka. U některých tref navíc neměl čisté svědomí.

Je jedním z klíčových hráčů Sparty, patří k nejlepším hráčům ligy. Pražané na něj před zápasem hodně spoléhali, finský reprezentant ale tentokrát tolik vidět nebyl. Nepodal výkon, za který by se styděl, směrem dopředu od něj ale tým potřeboval víc.

Matěj Ryneš

Dostal se do hry v závěru prvního poločasu místo zraněného Sörensena. Postavil se na „svou“ levou stranu, do zápasu se ale příliš nedostal. Tentokrát to od něj nebyl tak sebevědomý výkon, jako v jiných zápasech. Liverpool zkrátka byla jiná kvalita.

