Tohle by chtěl mít v týmu každý kouč. Nejlepší pětka s gólmanem v NHL z hráčů nad 35 let

I v nadcházející sezoně NHL uvidíme na ledě řadu protřelých a velezkušených matadorů, kteří už nyní patří mezi legendy nejprestižnější zámořské ligy. Z borců, kteří mají 36 let a víc, by se dala poskládat parádní pětka i s brankářem. Najdete ji v následujících kapitolách.

Brankář: Marc-André Fleury (Minnesota Wild) – 37 let Bilance v sezoně 2021/22: 56 zápasů – průměr 2,9 inkasovaných gólů na utkání, 90,8 % úspěšných zákroků

Celková bilance během kariéry: 940 zápasů – průměr 2,57 inkasovaných gólů na utkání, 91,3 % úspěšných zákroků Gólman Marc-André Fleury se stal v roce 2003 jedničkou draftu poté, co získal v juniorské soutěži QMJHL prestižní Mike Bossy Trophy. Ještě než se v rozšiřovacím draftu NHL přestěhoval v roce 2017 do Las Vegas, zvedl v dresu Pittsburghu nad hlavu třikrát Stanley Cup. 20 nejužitečnějších hokejistů z juniorských šampionátů. Víte, jak si dnes vedou? Stříbrný medailista a nejužitečnější hráč z juniorského šampionátu v roce 2003 do NHL poprvé nakoukl v sezoně 2003/04. Ve sbírce úspěchů má kromě Stanley Cupů z let 2009, 2016 a 2017 také zlato z olympiády ve Vancouveru a Vezina Trophy pro nejlepšího gólmana NHL. Momentálně je hráčem Minnesoty, kde má podepsanou smlouvu do roku 2024. Foto: Profimedia.cz

Obránce: Brent Burns (Carolina Hurricanes) – 37 let Bilance v sezoně 2021/22: 82 zápasů – 54 bodů (10+44)

Celková bilance během kariéry: 1251 zápasů – 777 bodů (227+550) Když v červnu roku 2011 získali Žraloci z Minnesoty za Devina Setoguchiho, Charlieho Coyleho a první výběr v draftu zadáka Brenta Burnse, pořídili si do týmu nejlepšího beka v klubové historii. Rtuťovitý a dynamický hráč získal v roce 2017 Norris Trophy pro nejlepšího obránce v NHL. Už patří mezi legendy. 11 veteránů ze sezony 2021/22, kteří mají na kontě přes 1200 zápasů v NHL Do rejstříku jeho schopností patří bezchybné čtení hry a předvídavost. I díky tomu patřil v předchozích ročnících mezi několik beků, kteří v produktivitě konkurovali útočníkům. Sedmatřicetiletý vousáč dosud na vytoužený Stanley Cup nedosáhl. Nejblíže mu byl v roce 2016, ale Žraloci tehdy ve finále podlehli Pittsburghu. Možná se mu ale sen může splnit v příští sezoně – po 11 letech v Kalifornii zamířil do ambiciozní Caroliny, kde mu poběží smlouva do roku 2026. Foto: Profimedia.cz

Obránce: Mark Giordano (Toronto Maple Leafs) – 38 let Bilance v sezoně 2021/22: 75 zápasů – 35 bodů (8+27)

Celková bilance během kariéry: 1024 zápasů – 544 bodů (151+393) Kanaďan Mark Giordano býval dlouho jedním z nejméně doceněných obránců v NHL. Pro Calgary však odváděl od roku 2006 až do roku 2021 obrovské penzum skvělé práce a ne náhodou byl osm roků kapitánem týmu. V sezoně 2018/19 měl po 78 odehraných zápasech na kontě 74 bodů (17+57) a zcela zaslouženě získal Norris Trophy pro nejlepšího zadáka soutěže. I v 38 letech je nebývale platným hráčem. V minulém ročníku oblékl poprvé jiný dres a pobyl v Seattlu a v Torontu, kde bude působit i v nadcházející sezoně. Smlouvu v kanadském klubu má podepsanou do konce ročníku 2023/24. Foto: Profimedia.cz

Pravé křídlo: Joe Pavelski (Dallas Stars) – 38 let Bilance v sezoně 2021/22: 82 zápasů – 81 bodů (27+54)

Celková bilance během kariéry: 1168 zápasů – 924 bodů (421+503) Joe Pavelski hrál v klubu, který ho v roce 2003 draftoval, až do konce sezony 2018/19. Protože v draftu přišel na řadu až v sedmém kole, v San Jose asi od amerického útočníka nečekali žádné zázraky, ale v roce 2006 mu dali příležitost v prvním týmu a dobře udělali. Za Žraloky pak během třinácti sezon odehrál 963 zápasů a nasbíral do statistik v základní části soutěže 761 bodů (355+406). Ve vyřazovacích bojích zvládl 134 duelů s bilancí 48 branek a 52 asistencí. Hokejové hvězdy a legendy. Toto je 42 nejlepších rodilých Američanů v historii NHL Pavelski patří k nejlépe bránícím útočníkům v NHL. Mezi jeho největší přednosti patří kreativita a předvídavost. V San Jose si mohli blahopřát, že udělali hvězdu z hokejisty, kterého si vybrali až jako 205. v pořadí. Mezi slovy, jež ho nejvíce charakterizují, by figurovaly výrazy „pracovitost, houževnatost a všestrannost“. V rámci NHL patří bezesporu mezi hráče, kteří podávají nejkonzistentnější výkony. V roce 2010 byl členem amerického olympijského týmu, který vybojoval stříbrné medaile na olympiádě ve Vancouveru a na Světovém poháru v roce 2016 měl na dresu kapitánské céčko. V NHL už kroutí druhou tisícovku zápasů a dosud zaznamenal 924 bodů (421+503). Foto: Profimedia.cz

Centr: Jevgenij Malkin (Pittsburgh Penguins) – 36 let Bilance v sezoně 2021/22: 41 zápasů – 42 bodů (20+22)

Celková bilance během kariéry: 981 zápasů – 1146 bodů (444+702) Patrice Bergeron, nebo Jevgenij Malkin? Koho dát do středu útoku této veteránské formace? Byla to těžká volba, ale nakonec to u nás vyhrál ruský borec. Když má svůj den, není na světě lepšího hokejisty. Bruslí jako Sergej Fjodorov, umí si pokrýt puk jako Jaromír Jágr a dokáže prosvištět mezi obránci jako Mario Lemieux. To je stručná vizitka Jevgenije Malkina. Bůh Ovečkin a 6 dalších aktivních hráčů, kteří nasbírali v NHL nejvíc bodů Šestatřicetiletý forvard má na kontě tři sezony, ve kterých nasbíral v základní části NHL přes sto bodů, a kdyby odehrál všechny zápasy v některých z minulých ročníků, nejspíš by se přes tuto hranici dostal víckrát. V Pittsburghu si ho letos smluvně pojistili do roku 2026 a vyplácí mu průměrný roční gáži ve výši 6,1 milionu dolarů. V NHL už odehrál téměř tisíc utkání a drží si skvělý průměr více než bodu na utkání (1,17). Foto: Profimedia.cz