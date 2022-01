To se vyplatilo. 11 nejlepších fotbalistů v historii, kteří přešli do nového klubu úplně zadarmo

Není uměním nakupovat špičkové fotbalisty, když máte plnou pokladnu a nevíte co s penězi. Chytrý a zkušený manažer občas dokáže získat kvalitního hráče úplně zadarmo. V následujících kapitolách najdete deset borců zvučných jmen, kteří svoje nové zaměstnavatele nestáli na přestupovém trhu ani pětník.

11. Paul Pogba - Juventus Turín (2012) V pouhých čtrnácti letech vyměnil záložník Paul Pogba francouzský klub Le Havre za Manchester United, kde měl vyrůst ve velkou hvězdu. V prvním týmu však odehrál jen tři ligové zápasy a větší šance se nedočkal. V létě roku 2012 zamířil úplně zadarmo do Juventusu Turín, kde se záhy jeho talent rozzářil naplno. Fakt velké prachy. Toto je 28 nejdražších nákupů v historii Manchesteru United Pogba se Starou dámou vyhrál čtyřikrát italský titul a dvakrát domácí Pohár, mužstvo též přivedl do finále Ligy mistrů, kde podlehlo Barceloně. Ve fantastické formě se představil na mistrovství Evropy ve Francii, kde byl oporou domácí reprezentace, která došla až do finále. Po šampionátu přestoupil za tehdy rekordní částku 105 milionů eur do Manchesteru United, odkud pár let předtím odcházel jako nechtěný hráč. Foto: Profimedia.cz

10. Gianluca Vialli – Chelsea (1996) V roce 1992 se na čele tabulky s rekordními částkami za fotbalové transfery muselo přepisovat hned několikrát. Francouze Jeana-Pierra Papina, který přestoupil za deset milionů liber z Marseille do AC Milán, záhy trumfl italský forvard Gianluca Vialli, jenž zamířil ze Sampdorie do Juventusu Turín za 12 milionů liber. Bejvávalo. 10 fotbalistů, kteří lámali přestupové rekordy před Pogbou či Neymarem Vialli jako kapitán přivedl Starou dámu k domácímu titulu v roce 1995, ve stejném roce vyhrál také italský Pohár a Superpohár. O dva roky dříve se radoval z celkové výhry v Poháru UEFA a v roce 1996 zvedl nad hlavu trofej pro vítěze Ligy mistrů. Jeho nákupu v Juventusu rozhodně nikdy nelitovali, litovat však mohli toho, že v roce 1996 odcházel úplně zadarmo do Chelsea. Na Stamford Bridge strávil Vialli poslední tři sezony kariéry a především v prvních dvou byl stále nesmírně platným hráčem. V dresu Chelsea odehrál 78 zápasů, ve kterých nastřílel 40 branek a pomohl klubu k výhře v FA Cupu, k triumfu v Ligovém poháru, k vítězství v Poháru vítězů pohárů a následně zvedl nad hlavu trofej pro vítěze Superpoháru UEFA. Foto: Profimedia.cz

9. Cafu – AC Milán (2003) Kromě kratičké anabáze ve španělské Zaragoze hrál brazilský obránce Cafu až do 27 let ve své domovině a do Evropy se v roce 1997 vypravil už jako mistr světa (1994) a jihoamerický šampion (1997). Jeho zaměstnavatelem se stal AS Řím, kde strávil šest let a podílel se na vítězství italského titulu v roce 2001. Jedenáctka snů fotbalové historie podle čísel, jež nosili hráči na dresech Během angažmá na Apeninském poloostrově si Cafu vysloužil přezdívku Il Pendolino (Rychlík) a v roce 2003 si to namířil po vypršení smlouvy v hlavním městě do konkurenčního AC Milán. V barvách Rossoneri vyhrál svůj druhý italský titul (2004) a o tři roky později zvedl nad hlavu i trofej pro vítěze Ligy mistrů. V roce 2008 ukončil v klubu svou úspěšnou kariéru. Foto: Profimedia.cz

8. Jürgen Klinsmann – Sampdoria Janov (1997) Jürgen Klinsmann je jednou z největších legend německého fotbalu. Světový šampion a mistr i vicemistr Evropy vystřídal během hráčské kariéry dres osmi klubů, nejvýraznějších úspěchů však dosáhl v milánském Interu a v Bayernu Mnichov. S italským celkem vyhrál Pohár UEFA v roce 1991, s bavorským týmem se ve stejné soutěži radoval z výhry o pět let později. V další sezoně se dočkal i německého titulu, k němuž významně pomohl. Elita! Jedenáctka z borců, kteří bývali super hráči a teď jsou uznávanými kouči Po ročníku 1996/97 překvapil návratem do Itálie. Nezamířil ale zpět do Milána, nýbrž do Sampdorie Janov. V klubu však odehrál pouhých osm ligových zápasů, ve kterých dal dvě branky, načež byl uvolněn na hostování do Tottenhamu, což byla labutí píseň jeho skvělé kariéry. Foto: Profimedia.cz

7. Ruud Gullit - Chelsea (1995) Ruud Gullit byl jedním z hráčů, které ve druhé polovině osmdesátých let přivedl Silvio Berlusconi na San Siro a udělal z AC Milán evropský superklub. Holandský univerzál se stal v roce 1987 nejdražším hráčem světa, ale náklady na nákup z PSV Eindhoven (šest milionů liber) bohatě splatil. Třikrát pomohl vyhrát Serii A, dvakrát Pohár mistrů evropských zemí, třikrát domácí Pohár, dvakrát Superpohár UEFA a Interkontinentální pohár. 21 let kouče Wengera v Arsenalu. A kde jsou dnes jeho tehdejší konkurenti? V roce 1994 se přesunul do Samdorie Janov a pomohl klubu k vítězství v domácí pohárové soutěži, v červnu roku 1995 však zamířil zadarmo do Chelsea. Na Stamford Bridge pobyl tři sezony, přičemž v té poslední už ale neodehrál žádné utkání. Od roku 1996 měl už funkci hrajícího trenéra a stal se prvním Holanďanem, který figuroval na postu kouče v Premier League. Foto: Profimedia.cz

6. Sol Campbell – Arsenal (2001) Zkuste zmínit před fanoušky Tottenhamu Hotspur jméno Sola Campbella a uvidíte, kolik nenávisti k tomuto anglickému obránci v sobě chovají i téměř dvacet poté, co opustil klub. Někdejší reprezentant Albionu strávil na White Hart Lane necelých devět sezon a patřil k oporám mužstva. Když mu v roce 2001 měla skončit smlouva, Spurs mu nabídli nový kontrakt, který by z něho udělal nejlépe placeného hráče v klubové historii. Campbell nejdříve souhlasil, ale pak obrátil, odmítl smlouvu podepsat a zadarmo zamířil k největšímu rivalovi – do Arsenalu. Pro fanoušky Tottenhamu je od těch dob Campbell Jidášem, který zradil klub. Nepostradatelní! 10 hráčů, kteří odehráli v Premier League nejvíc zápasů v základní sestavě V Arsenalu pak strávil následujících pět sezon, během nichž dvakrát vyhrál Premier League a třikrát FA Cup a dvakrát se stal nejlepším hráčem sezony podle hráčské asociace PFA. V roce 2006 pak Campbell zamířil do Portsmouthu, odkud se přes kratičkou anabázi v Notts County do Arsenalu ještě vrátil v roce 2010. O rok později ukončil kariéru v dresu Newcastlu United. Foto: Profimedia.cz

5. Henrik Larsson – Barcelona (2004) Předchůdcem současné švédské superhvězdy Zlatana Ibrahimoviče byl na přelomu tisíciletí jeho krajan Henrik Larsson. Rodák z Helsingborgu, odkud se v roce 1993 vydal do Feyenoordu Rotterdam, s nímž dvakrát vyhrál holandský pohár KNVB Cup, pak po čtyřech sezonách přestoupil do Celtiku Glasgow. Se skotským klubem vyhrál čtyřikrát tamní ligu, čtyřikrát triumfoval v národních pohárových soutěžích a v roce 2003 si zahrál ve finále Poháru UEFA. Skandinávský útočník si v Evropě vydobyl tak dobré jméno, že o jeho služby usilovaly nejbohatší kluby. Nakonec mu asi nejvíc naslibovala Barcelona, kam přestoupil zcela zdarma před sezonou 2004/05 a podepsal roční kontrakt s opcí na další rok. Fatální přehmaty. Toto je 16 nejhorších nákupů v historii fotbalové Barcelony První ročník v katalánském klubu mu však zásadně poznamenalo vážné zranění předního zkříženého vazu a menisku v levém koleně. Navzdory tomu, že v sezoně odehrál jen šestnáct zápasů a dal čtyři góly, Barca uplatnila opci na další sezonu. V ní zvládl 28 ligových utkání, v nichž nastřílel deset branek, dalších pět gólů přidal v pohárových duelech. Na Camp Nou dobře udělali, že dali Larssonovi šanci i po uzdravení, protože se stal na konci sezony 2005/06 hrdinou finálového utkání Ligy mistrů. V něm Barcelona porazila na Stade de France Arsenal 2:1 a švédský forvard nahrával na oba góly. Dokonce i slavný útočník Thierry Henry z poraženého týmu vyzvedl jeho výkon: „Lidé pořád mluví o Ronaldinhovi, Eto’ovi nebo Giulym, ale já jsem viděl na hřišti jediného hráče – Henrika Larssona. Od chvíle, kdy přišel v 61. minutě na trávník, změnil pravidla hry a rozhodl o vítězství Barcelony. Byl to jeho večer.“ Larsson poté opustil Španělsko se dvěma tituly z La Ligy, triumfem v Superpoháru a vítězstvím z Ligy mistrů, a vrátil se do mateřského Helsingborgu. Foto: Profimedia.cz

4. Esteban Cambiasso – Inter Milán (2004) Argentinský záložník Esteban Cambiasso začal hrát fotbal na profesionální úrovni už v 18 letech a okamžitě na sebe upozornil obrovským talentem. Ve dvaceti nastoupil za seniorskou reprezentaci a upsal se jednomu z nejslavnějších jihoamerických klubů – River Plate. Jen o rok později už byl hráčem Realu Madrid, kde se však stal další obětí příliš velké konkurence. Během dvou sezon na San Bernabeu moc šancí nedostal a vypadalo to, že se jeho výkonnostní růst zasekl v nejméně vhodné době. Z vrcholu na dno a zase zpět na špici aneb 22 fotbalistů, kteří zvládli vzkřísit povadlou kariéru Jeho kariéra se vrátila na vzestupnou křivku až poté, co v roce 2004 odešel jako volný hráč do Interu Milán. Strávil tam deset povedených sezon, během kterých vyhrál pětkrát Serii A, Ligu mistrů, Superpohár UEFA, mistrovství světa klubů a řadu dalších trofejí. V létě roku 2014 přestoupil do Leicesteru City. V anglické Premier League se překvapivě rychle aklimatizoval a etabloval v jednoho z nejlepších středopolařů soutěže. V jeho osobě získal Leicester kombinaci fotbalové inteligence a ohromných zkušeností. Kdo ví, zda by se bez jeho schopností mužstvo zachránilo mezi elitou. I když po sezoně 2014/15 odešel do Olympiakosu Pireus, svým způsobem má velkou zásluhu na titulu Leicesteru. Foto: Profimedia.cz

3. Steve McManaman – Real Madrid (1999) Ofenzivní záložník a skvělý tvůrce hry odehrál největší část kariéry v dresu Liverpoolu, kde zvládl více než 360 zápasů, v nichž nastřílel 66 gólů. V roce 1995 se Steve McManaman podílel na zisku Ligového poháru. V roce 1997 měl za 12,5 milionu liber odejít do Barcelony, ale zůstal v Liverpoolu ještě dvě sezony a pak zadarmo zamířil do Realu Madrid, kde strávil čtyři roky. Miláčci tribun. Toto je 13 nejpopulárnějších hráčů Liverpoolu všech dob McManaman nepřišel do Madridu v nejlepší době. Klub tehdy procházel dluhovou krizí. Dokonce i legenda Bílého baletu – Raúl – prohlásil: „Tato šatna je žumpou lží, zrady a pomluv. Je mi líto nových hráčů, jako je Steve McManaman, že míří právě sem. Pokud si myslí, že přestupuje do jednoho z největších klubů světa, dělá velkou chybu.“ Kvůli dluhům museli madridští manažeři prodat Predraga Mijatoviče, Davora Šukera a Christiana Panucciho, krátce poté, co přišel McManaman, byl propuštěn Clarence Seedorf. Anglická legenda se však nakonec etablovala ve velmi cenného hráče a pomohl restartovat klub. Když jej po čtyřech letech opouštěl, měl na kontě dva mistrovské tituly, dva triumfy v Lize mistrů a vítězství v Superpoháru UEFA. Foto: Profimedia.cz

2. Andrea Pirlo – Juventus Turín (2011) Na světový šampionát v roce 2006 odjížděl záložník Andrea Pirlo jako hráč AC Milán, kde strávil nejdelší část kariéry. Na San Siru působil od roku 2001 a opustil jej o deset let později, kdy zadarmo zamířil do Juventusu. Na turnaji v Německu byl v nejlepším fotbalovém věku – bylo mu čerstvě šestadvacet let, měl dostatek zkušeností a patřil k nejtvořivějším středopolařům a nejlepším exekutorům přímých kopů na světě. VIDEO: 13 nejlepších exekutorů přímých kopů z posledních 30 let Titul mistra světa, který tehdy pomohl vybojovat, je sice největším, ale zdaleka ne jediným výrazným úspěchem ve fotbalové kariéře charismatického hráče. Už v roce 2000 se podílel na triumfu italské reprezentace na mistrovství Evropy hráčů do 21 let a o čtyři roky později se zasloužil o bronzové medaile z olympiády. Na Euru v roce 2012 přivedl Squaru Azzuru do finále. Ve sbírce má šest italských titulů (dvakrát s AC Milán a čtyřikrát s Juventusem), dvakrát vyhrál Ligu mistrů (s milánským AC) a pohár Copa Italia (s Juventusem). V roce 2007 triumfoval s milánským velkoklubem na mistrovství světa klubů. Kariéru ukončil v americké MLS v dresu New Yorku City. Foto: Profimedia.cz