To je tým na poháry? Ne, na záchranu! 5 zvučných posil, které přišly do Mladé Boleslavi

Mladá Boleslav přivedla i Jiřího Skaláka. Osmadvacetiletý křídelník o víkendu rozvázal smlouvu v anglickém Millwallu, kde moc nehrál, a vrátil se do města Škodovky, odkud do Anglie odešel. Účastník dosud posledního evropského šampionátu podepsal s klubem smlouvu na rok a půl.

Čtyřiadvacetiletý Ladislav Takács, jenž může naskočit na postu stopera i uprostřed zálohy, v průběhu minulé sezony přestoupil z Mladé Boleslavi do Slavie. V Edenu začal dobře, letos ale nedostával moc prostoru a ve Slavii vyhodnotili, že nejlepší bude, když zamíří na hostování. Takács se tak vrátil do města Škodovky.

Jaromír Zmrhal

Člen širšího kádru české reprezentace v roce 2019 přestoupil ze Slavie do Brescie. S italským týmem ale zažil pád ze Serie A, letos navíc nedostával moc prostoru, a tak se v zimě vrátil na hostování domů. Ne však do Slavie, ale do Mladé Boleslavi, kde bude působit do konce sezony.

Foto: Profimedia.cz