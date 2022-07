To je on! Tohle je nejstarší fotbalový míč na světě - je mu už 167 let!

Zní to skoro neuvěřitelně, ale je to už 167 let, co Charles Goodyear navrhl a vytvořil předchůdce moderního fotbalového míče. Že máme zmatek v letopočtech? Nenechte se zmást. První fotbalová asociace na světě sice vznikla v roce 1863 v Anglii, ale koncepce novodobého balonu se zrodila už o osm let dříve.