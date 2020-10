To byly časy! Připomeňte si 3 Čechy, kteří se dostali do All-Star týmu na Euru 2004

Žádný český hráči nefiguroval v All-Star týmu evropského šampionátu ve Francii před čtyřmi lety, ani v roce 2012 v Polsku a na Ukrajině. Stejné to bylo i v roce 2008. Naposled se do elitního výběru kontinentálního mistrovství dostali čeští fotbalisté v roce 2004, kdy reprezentace skončila třetí. Jména těchto borců najdete v následujících kapitolách.

Petr Čech

Do All-Star týmu se dostali dva gólmani – Petr Čech a Antonios Nikopolidis, který byl šťastnější v semifinále a nakonec Řecku vychytal senzační zlaté medaile. Čech, který přijel na Euro ještě z Rennes a po šampionátu odešel do Chelsea, zasáhl na turnaji do čtyř zápasů. Lotyši ho překonali jednou, Nizozemci dvakrát a Dánové na něj recept nenašli.

Foto: Profimedia.cz