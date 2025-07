To byly časy. 4 přestupy Milana Baroše, za které se platily stovky milionů korun

Milan Baroš oslaví letos v říjnu 44 let. S profesionálním fotbalem se už před pár lety rozžehnal a kope na amatérské úrovni za Vigantice, odkud do světa kdysi vyrazil a kde se proslavil.



Když se Milan Baroš vrátil v roce 2013 z Galatasaraye Istanbul, pomohl ostravskému Baníku k záchraně v lize. Poté opět odešel do Turecka, jenže v Antalyasporu odehrál jen pár zápasů, zranil se a vrátil se do Ostravy. Pak hrál za Mladou Boleslav, v Liberci a od roku 2017 byl až do roku 2020 v Baníku. Když před drahnými lety opouštěl Bazaly, postaral se o druhý nejdražší odchod z tuzemské soutěže. Kolik za něj tehdy Liverpool zaplatil? A kolik stál ostatní kluby? To se dozvíte v následujících kapitolách.

Baník Ostrava → Liverpool (2002) – cca 225 milionů korun Je to už 23 let, co Milan Baroš opustil Bazaly a odešel do Liverpoolu. S klubem z Andfield Road se dohodl už v roce 2001, kvůli problémům s pracovním povolením ale v Ostravě ještě půl roku zůstal. Do Liverpoolu odcházel ve 20 letech a v roli ostravského kapitána, kterému se věštila skvělá kariéra. Reds za ostravský klenot, který s anglickým klubem později vyhrál i Ligu mistrů, zaplatili přes 220 milionů korun. Foto: Profimedia.cz

Liverpool → Aston Villa (2005) – cca 262 milionů korun Milan Baroš vyhrál s Liverpoolem Ligu mistrů, nikdy ale tak úplně nenaplnil na Anfield Road velká očekávání. Měl řadu skvělých okamžiků, extra silnou pozici v sestavě si ale nevybojoval. Čekalo se, že se to změní po Euru 2004, na kterém zářil a stal se nejlepším střelcem, ale nestalo se. A tak v létě 2005 odešel do Aston Villy. Birminghamský klub za něj zaplatil přes 260 milionů korun. Foto: Profimedia.cz

Aston Villa → Olympique Lyon (2007) – výměna za Johna Carewa + 70 milionů korun Poté, co neproměnil tři tutovky, ho fanoušci vypískali. Konec Barošova angažmá v Aston Ville se nenesl v příliš pozitivním duchu. Neprosadil se tak, jak on, příznivci týmu ani bossové birminghamského klubu očekávali, a tak se po roce a půl stěhoval do Francie. Tehdy pětadvacetiletý útočník přestoupil do Lyonu, který o něj stál už v době, kdy byl v Liverpoolu. V nejlepším francouzském klubu té doby podepsal smlouvu na tři a půl roku a stal se součástí výměny za jiného útočníka Johna Carewa. Navíc na ostrovy putovalo v přepočtu ještě asi 70 milionů korun. Vezmeme-li v úvahu, že tržní cena českého útočníka byla v té době podle portálu TransferMarkt asi devět milionů eur, byl to mimořádný obchod. V Lyonu si měl Baroš vydělat asi sto milionů korun za rok. Foto: Profimedia.cz

Lyon → Galatasaray (2008) – cca 134 milionů korun Milan Baroš přišel do Lyonu v lednu roku 2007. Od té doby odehrál 24 utkání, dal sedm branek, více se ale proslavil rychlou jízdou v autě. A po roce opět měnil dres – na hostování ho získal Portsmouth. V létě se pak Baroš vrátil do Lyonu, ihned se ale znovu stěhoval a za 5,5 milionu eur, tedy asi za 134 milionů korun, přestoupil do Galatasaraye. V Turecku se mu dařilo, stal se nejlepším střelcem soutěže a opět si získal respekt. Pak ale přišlo zranění a v únoru roku 2013 návrat do Ostravy. Foto: Profimedia.cz