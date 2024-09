To byly časy. 3 čeští fotbalisté, kteří se na památném Euru v roce 1996 dostali do All-Star týmu

Na Euru v roce 1996 se představila spousta hráčů, kteří už v té době, nebo o pár let později, patřili mezi absolutní světovou elitu. Angličany reprezentoval David Seaman, Paul Gascoine či Alan Shearer, Německo Matthias Sammer, Italy Paolo Maldini, Portugalce Rui Costa a Francii například Laurent Blanc či Marcel Desailly. Všichni měli ještě jedno společné – na turnaji se dostali do All-Star týmu. Stejně jako tři Češi. Kteří to byli, to se dozvíte v následujících kapitolách.