To byl tým! Připomeňte si, kdo byl v roce 2012 u prvního českého triumfu na Karjala Cupu

Turnaj Karjala Cup se hraje pravidelně ve Finsku od roku 1992, ale jen dvakrát jej dokázali čeští hokejisté vyhrát. Naposled to bylo před třemi lety, kdy trenér Miloš Říha přivezl na sever Evropy hodně silný výběr, ve kterém se objevili například Roman Will, Andrej Šustr, Dmitrij Jaškin či Jan Kovář.

Tehdejší gólman Winnipegu, který během výluky působil v Liberci, zažil povedený Karjala Cup. Ondřej Pavelec zasáhl na turnaji do dvou zápasů, vychytal nulu proti Finům, dostal jediný gól od Rusů a byl vyhlášen nejlepším brankářem turnaje. Záda mu tehdy kryl Alexander Salák.

Marek Židlický

Jeden z nejlepších českých obránců minulých let hrál během výluky za Kladno. V extralize řádil a povedený turnaj odehrál i na Karjala Cupu. Po zámořské stávce odešel do New Jersey a v závěru sezony odehrál i dva zápasy na mistrovství světa.

Foto: Barbora Reichová / CNC / Profimedia