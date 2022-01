To byl skandál. 5 hvězd z NHL, které trenér Hadamczik nevzal v roce 2014 na olympiádu do Soči

Olympijský tým, který v roce 2014 stavěl trenér Alois Hadamczik, byl tím posledním, ve němž byli pod pěti kruhy hráči z NHL. Tehdy se do něj ale nedostali obránci Jan Hejda s Romanem Polákem ani několik předních českých útočníků z NHL. Jména pěti z nich najdete v následujících kapitolách.

Vztah mezi Jiřím Hudlerem a reprezentací nikdy nebyl ideální. V roce 2014 se ale čekalo, že na olympiádu pojede. Tehdejší útočník Calgary měl skvělou formu a v době, kdy se oznámila nominace, byl třetím nejproduktivnějším Čechem v NHL. Přesto se tehdy do výběru nedostal, zato v roce 2014 startoval na mistrovství světa. Od té doby v národním týmu nehrál.

Radim Vrbata

Zatímco Hudler byl tehdy v kanadském bodování z českých hokejistů třetí, Radim Vrbata byl jen o místo za ním. Ani on se ale do nominace nedostal a na olympiádě si tak nikdy nezahrál. V sezoně 2013/14 nastupoval za Arizonu a do statistik si připsal celkem 51 bodů. Produktivní byl i v dalších letech, v reprezentaci už se ale neukázal.

Foto: Profimedia.cz