To by bylo něco. 5 českých fotbalistů, kteří se mohou potkat v kabině Hoffenheimu

Pavel Kadeřábek

Dvaatřicetiletý bývalý reprezentační bek odešel do Hoffenheimu v roce 2015 ze Sparty. V bundesligovém klubu si získal skvělou pozici a jeho hráčem je dodnes. Dříve se mluvilo o nabídkách ze zahraničí, údajně jej lákalo římské AS, Pavel Kadeřábek ale pokaždé zůstal Hoffenheimu věrný. Smlouvu má do příštího léta.