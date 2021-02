To bude tým. 5 českých hvězd z NHL, které by měly zářit na olympiádě v Pekingu

Na olympiádu do Pekingu, která proběhne už za rok, se vrátí hvězdy NHL. V týmu Kanady by se tak měli sejít Sidney Crosby a Connor McDavid, v barvách USA bude válet Auston Matthews a v akci se ukážou i další superstar zámořské soutěže. Hodně silně by však měl vypadat i český tým. Jména jeho pěti pravděpodobně největších hvězd z NHL najdete v následujících kapitolách. Foto: Profimedia.cz, koláž: SportRevue.cz

Filip Hronek Třiadvacetiletý Filip Hronek je aktuálně nejlepším českým obráncem v NHL. Filip Hronek startoval na dvou světových šampionátech a k lídrům bude patřit taky v Pekingu. Český tým bude na schopnosti ofenzivně laděného beka, který patří ke klíčovým postavím Detroitu, hodně spoléhat. Foto: Profimedia.cz

David Pastrňák Startoval na Světovém poháru v roce 2016, několikrát se objevil i na mistrovství světa, na pořádný úspěch s reprezentací ale čeká. V Pekingu bude hlavní hvězdou českého týmu, na ledě bude během všech důležitých momentů. Pokud český tým dovede k úspěchu, stane se nesmrtelnou legendou. Foto: Profimedia.cz

Jakub Voráček V reprezentaci toho odehrál už hodně, v roce 2010 byl u dosud posledního zlata na mistrovství světa, od té doby ale na další velký úspěch čeká. Jakub Voráček je srdcař a kapitán národního týmu, který na olympiádě bude chtít dovést k medaili. V té době mu bude 32 let, takže to možná bude naposledy, co se pod pěti olympijskými kruhy objeví. Foto: Profimedia.cz

Ondřej Palát Ondřej Palát se objevil už na olympiádě v Soči, tehdy ale ještě moc prostoru nedostal. Zahrál si taky na posledním světovém šampionátu, ani tehdy ale neměl roli, kterou by si zasloužil. V zámoří však dlouhodobě patří mezi nejlepší české hokejisty, což dokázal i v posledním ročníku, kdy s Tampou Bay získal Stanley Cup. V Číně by měl patřit k lídrům českého týmu, který na něj bude hodně spoléhat. Foto: Profimedia.cz