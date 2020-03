Titul pro Slavii, Sparta bez pohárů, postup pro Pardubice. Co kdyby koronavirus ukončil fotbalovou ligu?

Fotbalová Fortuna liga by se kvůli koronaviru měla v dalších týdnech hrát bez diváků. Hrozí však, že se soutěž přeruší? Nebo že se úplně zastaví? Jak by to potom vypadalo? Kdo by slavil postup do pohárů a kdo by naopak sestoupil? Podívejte se. Foto: MICHAL SVÁČEK / MAFRA / Profimedia

Titul pro Slavii, Liga mistrů i pro Plzeň Česká liga má stále ještě dvě místa v předkolech Ligy mistrů. O tu by tak znovu bojovala Slavia, která by se v případě ukončení ligy stala mistrem. Druhé místo v předkole by brala Plzeň, která na Slavii aktuálně ztrácí osm bodů. Foto: Barbora Reichova / CNC / Profimedia

Evropská liga pro Jablonec Jisté místo v předkolech Evropské ligy má třetí tým tabulky – tedy Jablonec. Ale co by bylo dál? Skupina o sedmé až desáté místo ani nezačala, takže její vítěz by se o místo v poháru ani utkat nemohl. Stejně tak se nedohrál ani MOL Cup. Takže zbylé dvě místa by připadla zřejmě na čtvrtý Baník a pátou Mladou Boleslav. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Příbram by nahradily Pardubice Poslední tým Fortuna ligy automaticky padá níž. V tomto případě by tedy sestoupila Příbram, která na předposlední Opavu ztrácí tři body. Z Fortuna národní ligy by si nárok na postup zajistil překvapivý lídr z Pardubic. Foto: Profimedia.cz