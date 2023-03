Titul mistra světa i magická hranice v NHL. Připomeňte si, co dokázal během kariéry Radim Vrbata

Je to už pět roků, co jeden z nejlepších českých útočníků posledních let ukončil hokejovou kariéru. Radim Vrbata se rozhodl uzavřít dlouhý sportovní životopis po sezoně 2017/18. Zapsáno v něm má několik důležitých milníků, které pokořil na klubové i reprezentační úrovni.