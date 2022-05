Titul a pak odchod? 5 hráčů, kteří by po parádní sezoně mohli opustit Viktorii Plzeň

Jan Sýkora

Viktorka přišla v srpnu o Adriela Ba Louu, který zamířil do Poznaně. Místo něj dorazil do Plzně Jan Sýkora, který se ihned postavil do základní sestavy a rozehrál se do parádní formy. Osmadvacetiletý ofenzivní univerzál dal čtyři branky, přidal šest asistencí a znovu se vrátil i do národního týmu. V Plzni je ale jen na hostování, a tak dosud není jisté, co s ním bude dál. O zajímavé nabídky by ale neměl mít nouzi.

Foto: Michal Beranek / CNC / Profimedia