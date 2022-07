Tihle chlapi se pro sebe narodili, aby spolu mohli hrát. Připomeňte si 10 legendárních sportovních trojic

Vzpomeňte si třeba na hokejové trio Vejvoda – Patera – Procházka. Zapátráte-li v paměti, jistě vám vytane na mysli několik dalších sportovních trojic, které jako by se pro sebe narodily. Abychom vám smejčení v mozkových závitech trochu ulehčili, v následujících kapitolách najdete 10 nejslavnějších sportovních trojek, na něž jsme se rozpomenuli my.

New York Rangers – Vic Hadfield, Jean Ratelle, Rod Gilbert

Přezdívalo se jim „GAG line“ a rozhodně nebyli k smíchu. Ve středu útoku New Yorku Rangers hrál Jean Ratelle, Rod Gilbert pendloval na pravém křídle a nalevo jezdil kapitán týmu Vic Hadfield.

Hokejoví giganti a titáni. Toto je 10 největších legend v historii New Yorku Rangers

Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let minulého století nebylo v NHL nebezpečnějšího útoku. Řada spolu hrála až do roku 1974, kdy byl Hadfield vytrejdován do Pittsburghu, a přivedla mužstvo do finále Stanley Cupu. Na pohár pro vítěze si však nesáhli. Gilbert dodnes drží klubový rekord v počtu nasbíraných kanadských bodů (1021, z toho 406 za vstřelené branky). Jeho dres s číslem 7 visí u stropu Madison Square Garden.

Foto: Profimedia.cz