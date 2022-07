Tihle byli první. 3 nezapomenutelné české zápisy do historie finálových bojů o Stanley Cup

Jiří Hrdina se radoval třikrát. Jaromír Jágr, Patrik Eliáš či Dominik Hašek dvakrát. Kteří další Češi výrazně promluvili do historie finálových bojů? Kdo byl prvním českým hokejistou, který si zahrál ve finále NHL? Kdo jako první v boji o Stanley Cup skóroval? A kdo slavnou trofej premiérově získal? To se dozvíte v následujících kapitolách.

V základní části posbíral 60 (23+37) kanadských bodů, dva góly a šest nahrávek přidal v play-off, Vancouver ale na Stanley Cup nedosáhl. Po výhře 4:0 na zápasy se radoval New York Islanders. Hlinka však už navždy zůstane prvním českým hokejistou, který si zahrál o nejslavnější hokejový pohár světa.

Bývalý legendární trenér, který dovedl české hokejisty ke zlatu v Naganu, absolvoval také velmi úspěšnou hráčskou kariéru. Litvínovský odchovanec a jedenáctinásobný medailista z mistrovství světa strávil dva roky v zámoří a hned v první sezoně 1981/82 postoupil s Vancouverem až do finále.

Jaroslav Pouzar – první český vítěz Stanley Cupu

To, co se nepovedlo Hlinkovi, dokázal o dva roky později Jaroslav Pouzar. Dvojnásobný mistr světa odešel před sezonou 1982/83 z Českých Budějovic do Edmontonu, se kterým získal po roce Stanley Cup.

V dalších dvou letech ho s týmem Oilers vybojoval ještě dvakrát. Nejen, že je prvním českým hráčem, který zvedl pohár nad hlavu, ale společně s Jiřím Hrdinou je rekordmanem v počtu celkových vítězství. V play-off odehrál během čtyř let dohromady 29 zápasů, ve kterých dal šest branek a přidal čtyři nahrávky. Poté odešel do Německa.