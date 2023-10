Thiago Silva a spol. 10 nejstarších střelců gólu Chelsea v historii Premier League

10. Steve Clarke - 34 let, 7 měsíců, 27 dní

Dlouho - takřka 12 let - patřil skotský obránce Steve Clarke neodmyslitelně do kádru Chelsea. S londýnským klubem vybojoval tři trofeje - v roce 1997 vyhrál FA Cup a o sezonu později se radoval z vítězství v anglickém Ligovém poháru a v Poháru vítězů pohárů. Pravý bek, který měl také zkušenosti z národního týmu, vstřelil v Premier League jedinou branku, a to v jednom z posledních utkání, které v elitní soutěži odehrál. Stalo se tak 25. dubna 1998 v rámci 36. kola. Na domácím hřišti tehdy čtvrtá Chelsea hostila třetí Liverpool a modří s červenými pěkně zametli (4:1). Clarke se podílel už na první trefě zápasu, když v 11. minutě nahrával na gól Marku Hughesovi. Těsně před odchodem do šaten sice vyrovnal Karl-Heinz Riedle, ale v 67. minutě nasměroval Chelsea za ziskem tří bodů právě Clarke. Tato trefa jej dodnes řadí na desáté místo mezi nejstaršími střelci klubu v Premier League. Po sezoně Clarke ukončil ka