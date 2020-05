Těžký úkol pro Trpišovského. 4 hráči, kteří ve Slavii mohou nahradit zraněného Olayinku

Slavia v zimě přišla o Tomáše Součka, jenž zamířil do West Hamu. Teď se však musí obejít také bez Petera Olayinky, který si zlomil lýtkovou kost a tři měsíce bude mimo hru. Kdo jej na levém kraji záložní řady nahradí? Na čtyři možnosti se podívejte v následujících kapitolách.

Petr Ševčík

Na kraj zálohy by se mohl přesunout i Petr Ševčík, který ve Slavii vyzrál v jednoho z lídrů týmu. Šestadvacetiletý reprezentant, který letos dal tři góly a přidal k nim pět nahrávek, nastupuje ve středu záložní řady, ovšem zastoupit Olayinku, to by pro něj neměl být problém.

Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia