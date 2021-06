Těžký boj o posily. 4 hráči, které trenér Svědík zatím marně láká do Slovácka

Slovácko už přišlo o Jana Klimenta, na odchodu je i Stanislav Hofmann, ovšem žádný velký příchod tým z Uherského Hradiště dosud neoznámil. V zákulisí se však mluví o čtyřech jménech, které Slovácko (zatím marně) láká do svých řad. Najdete je v následujících kapitolách.

Milan Heča (Sparta Praha, brankář)

Současnou brankářskou jedničkou Slovácka je Vít Nemrava, v závěru sezony dostal hodně prostoru i Slovák Pavol Bajza, klub z Uherského Hradiště by ale rád přivítal také Milana Heču. Třicetiletý gólman ve Slovácku několik let působil, od roku 2018 je však ve Spartě, kde ještě minulý ročník zahájil coby jednička. O svou pozici sice přišel, v létě se o ni ale pokusí znovu porvat s Florinem Nitou a Dominikem Holcem. I proto se jeho návrat do Slovácka zatím nekoná.

Foto: Profimedia.cz