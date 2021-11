Těžké časy mladých hráčů ve Spartě. Kdo patří k oporám a kdo čeká na šanci marně?

Sparta sice naposledy porazila Teplice, rudý tým se ale po posledních výkonech dostává pod palbu kritiků. Tu schytává i trenér Vrba, jenž do sestavy staví často starší hráče, kteří mnohdy nejsou v ideální formě, na úkor talentovaných mladíků. Zaměřili jsme se proto na to, kolik prostoru letos dostávají v lize hráči Sparty, jimž nebylo více než 21 let. Co jsme zjistili? Podívejte se. Foto: Profimedia.cz, koláž: SportRevue.cz

Adam Karabec (18 let) Zápasy v sezoně: 11 Bořek Dočkal schytává kritiku ze všech stran, Pavel Vrba jej ale zuby nehty drží v sestavě. A to má k dispozici Adama Karabce, jenž by měl Dočkala nahradit. Podle mnohých ho už herně zastiňuje, letos ale moc prostoru nedostává. Osmnáctiletý záložník sice zasáhl do jedenácti zápasů, do hry ale chodí převážně z lavičky náhradníků. V posledním kole s Teplicemi odehrál jen 19 minut. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Martin Vitík (18 let) Zápasy v sezoně: 1 Spartě se v duelu s Lyonem zranil Ondřej Čelůstka a bylo otázkou, kdo místo něj dostane šanci v utkání s Teplicemi. Čekali jste na hřišti vedle Filipa Panáka Martina Vitíka? Omyl, osmnáctiletý stoper zůstal znovu mezi náhradníky a do základní sestavy naskočil Lukáš Štetina. Zatímco loni byl Vitík velkým sparťanským objevem, který naskočil i do Evropské ligy, letos si připsal jediný ligový start. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Adam Hložek (19 let) Zápasy v sezoně: 13 Je dost možné, že ve Spartě hraje svou poslední sezonu. Devatenáctiletý útočník nyní bojuje se zdravotními problémy, které ho vyřadily ze hry, jinak je ale pro kouče Vrbu nepostradatelný. Adam Hložek se sice letos trápí v koncovce a zahodil řadu šancí, na druhou stranu, v lize dal už čtyři góly a přidal šest asistencí, což by určitě brala i většina dalších ligových útočníků. Místo v sestavě má jisté. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Martin Minčev (20 let) Zápasy v sezoně: 9 Sparta za něj loni zaplatila okolo padesáti milionů korun, Martin Minčev ale v minulém ročníku nedostal skoro žádný prostor. Na Letné přesto zůstal a letos začal ukazovat, co v něm je. Mladý bulharský reprezentant se postavil na hrot sestavy a v devíti ligových duelech dal tři branky. Od trenéra Vrby dostává hodně prostoru, ovšem v posledních třech duelech vyšel střelecky naprázdno. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Filip Souček (21 let) Zápasy v sezoně: 9 Jednadvacetiletý střední záložník odehrál kvůli zranění poslední ligový zápas na konci září, ovšem ani předtím nedostával tolik prostoru, kolik by si přál. Do základní sestavy se podíval jen dvakrát a v posledních dvou duelech, do kterých zasáhl, odehrál dohromady jen osm minut. Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia