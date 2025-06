Těžcí smolaři. 4 hokejisté, kteří během kariéry prohráli nejvíc finálových sérií o Stanley Cup

Je to už hodně dávno, co se po kluzištích v NHL proháněl kanadský útočník Busher Jackson. V soutěži se objevil v sezoně 1929/30 a už o dva roky později se radoval z nejcennější trofeje, kterou vyválčil jako hráč Toronta Maple Leafs. Byl to jeho nejpovedenější ročník, protože jej navíc ozdobil cenou Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hokejistu v lize.

Stejně jako Busher Jackson i jeho parťák, kanadský obránce Red Horner, odehrál sedm finálových sérií o Stanley Cup, ale jen jednou se radoval z vítězství, a to v sezoně 1931/32. Seznam jeho nezdarů s Torontem kopíruje ten Jacksonův, až na to, že Horner strávil celou kariéru, která čítala 12 sezon, v dresu Maple Leafs. Poslední prohrané finále si zažil v roce 1940, kdy byl druhým rokem kapitánem mužstva, které prohrálo boj o Stanley Cup s New Yorkem Rangers 2:4 na zápasy. Pak ukončil kariéru. V roce 1966 byl uveden ho Hokejové Síně slávy.

Pokračování 4 / 5

Gordie Howe (Detroit Red Wings)

Bilance ve finálových sériích o Stanley Cup: 10 účastí – čtyři Stanley Cupy

Howe je pravděpodobně nejlepším pravým křídlem, které kdy hrálo tuto hru. Jeho jméno je opředeno mýty a legendami a v zámoří jej vzývají s patřičnou úctou.

Howe byl nesmírně houževnatý a tvrdý bojovník. Kdysi o něm v magazínu Sports Illustrated napsali, že je na ledě „primitivním divochem“, který nikdy nezůstal nikomu nic dlužen. Legendární je jeho incident s obráncem Toronta Bobem Baunem, který ho v roce 1957 zranil. Howe mu to vrátil o deset let později. Když ležel zkrvavený protihráč na ledě, stál nad ním říkal: „Teď jsme si kvit.“

„Mr. Hockey“ – tak se mu přezdívalo. Jeho hokejový talent byl obrovský. V nejlepším období jeho kariéry – mezi lety 1950 až 1960 - ho odborníci popisovali jako nejchytřejšího a nejtvořivějšího hráče, jaký se kdy narodil.

Howe bořil rekordy, ale ten nejobdivuhodnější je délka jeho kariéry. Hrál od roku 1946 a v NHL skončil v dresu Detroitu v roce 1971, když mu bylo 43 let. S hokejem ale nesekl. Vydržel bez něj jen dvě sezony a v roce 1973 naskočil do soutěže WHA, kde zvládl šest ročníků v týmech Houston Aeros a New England Whalers. V sezoně 1979/80 se v 51 letech vrátil do NHL a odehrál 80 zápasů za Hartford Whalers. Zaznamenal v nich 15 branek a 26 asistencí.

Čtyřikrát vyhrál Stanley Cup, třiadvacetkrát se dostal do All-Star týmu NHL a šestkrát získal Hart Trophy pro nejlepšího hráče soutěže. Podařilo se mu to v několika hokejových epochách, což je takřka neuvěřitelný výkon. Poprvé se tak stalo v roce 1951, naposled o 12 let později.

Málo se však ví, že jeho bilance z finálových sérií o nejcennější hokejový grál je záporná – z deseti účastí bylo šest neúspěšných. Všechny v barvách Red Wings.

Foto: Profimedia.cz