Tento úkol Slavii nevyšel. 5 útočníků, kteří v lize nedokázali nahradit Jana Kuchtu

Daniel Fila

Sešívaní za něj museli v zimě zaplatit Mladé Boleslavi tučné odstupné, nepočítalo se ale s tím, že se Daniel Fila ihned zabydlí v sestavě a vystřílí sešívaným titul. Přeci jen, je mu teprve 19 let a do Edenu přicházel jako sázka do budoucna. Ve Slavii s ním budou během léta tvrdě pracovat, aby na něm mohli stavět, třeba už v dalším ročníku, letos ale chodí do hry převážně z lavičky náhradníků. Za Mladou Boleslav se na podzim trefil čtyřikrát, ve Slavii se prosadil dosud jednou.

Foto: Profimedia.cz