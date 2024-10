Téměř nepotřební. 4 čeští fotbalisté Sparty, kteří v této sezoně příliš nehrají

Sparta získala dva ligové tituly v řadě, po letech se vrátila do Ligy mistrů a zase baví diváky. Lví podíl na tom ovšem mají zahraniční fotbalisté.



Část 1 / 5



Pokud se podíváte na obranu Sparty, vládnou jí Češi. Zadní řady v čele s Filipem Panákem, Martinem Vitíkem, Jaroslavem Zeleným či Matějem Rynešem fungují. Dobré výkony podává také Lukáš Sadílek, Vojtěch Vorel je zase spolehlivou brankářskou dvojkou. Ale jinak? Další čeští hráči ve Spartě moc nehrají. Jména čtyř z nich najdete v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 5 Martin Suchomel Jedničkou na levém kraji sparťanské obrany je Matěj Ryneš, zaskočit za něj může i Jaroslav Zelený. Pražané mají na soupisce také Imanola Garcíu, jenž je však zraněný. Stejně jako nedávná posila Elias Cobbaut. Díky tomu se na plac několikrát dostal Martin Suchomel, který za Spartu v lize debutoval v ročníku 2021/22. V uplynulých dvou ročnících nastupoval poměrně pravidelně v Mladé Boleslavi, po návratu na Letnou ale dvaadvacetiletý bek moc nehraje. V lize si připsal čtyři starty, dohromady 176 minut. Kdyby byli jeho zahraniční konkurenti fit, šanci by nejspíš nedostal. Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia

Pokračování 3 / 5 David Pavelka Bývalý reprezentant je ve Spartě už pátou sezonu. Zatímco dříve býval oporou a jedním z lídrů, teď už spíše jen kryje záda svým spoluhráčům. V minulém ročníku zasáhl do šesti ligových zápasů, letos zatím do tří. Třiatřicetiletý David Pavelka byl sice dvakrát v základu, nečekejte však, že by na něm hra stála. Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia

Pokračování 4 / 5 Kryštof Daněk Ze Sparty v létě odešli Václav Sejk, Michal Ševčík nebo Adam Karabec, kteří se vydali hostovat do zahraničí. Kryštofa Daňka si Pražané nechali, zatím to však nevypadá, že by pro něj tato sezona měla být zlomová. Jednadvacetiletý ofenzivní záložník byl letos v lize třikrát v základu, ani jednou ale nezářil. Pak už jen dvakrát střídal. V sestavě mají přednosti cizinci. Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia

Pokračování 5 / 5 Jakub Pešek Jednatřicetiletý Jakub Pešek do Sparty přišel z Liberce před sezonou 2021/22. Ta pro něj byla parádní, dal sedm branek a přidal šest asistencí. Jenže pak ho začaly trápit zdravotní problémy. Nyní má do základu daleko, v tomto ročníku bývalý reprezentant zasáhl do jediného ligového duelu. Proti Teplicím v červenci odehrál šest minut. Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia