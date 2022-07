Téměř evropský draft. 5 talentů ze starého kontinentu, které si kluby z NHL vybraly už v první desítce celkového pořadí

8. v celkovém pořadí: Marco Kasper (Rakousko) – Detroit Red Wings

Útočník Marco Kasper je rodákem z Innsbrucku, ale už od roku 2020 se hokejově vzdělává ve Švédsku. Poprvé naskočil na tamní nejvyšší soutěže dospělých už v 16 letech a v minulém ročníku v ní odehrál 46 utkání s bilancí sedmi vstřelených branek a čtyř asistencí. Stal se nejproduktivnějším juniorem ligy a s týmem Rögle BK také vyválčil vítězství v Lize mistrů.

Kasper je typem hráče, který rád hraje do těla a nebojí se osobních soubojů. Rád hraje u mantinelů, kde dokáže vybojovat spoustu puků a přesně přihrát spoluhráčům, nebo se tlačí do brankoviště a odvádí tam spoustu tvrdé práce – cloní, blokuje soupeře nebo se snaží dorážet odražené puky do sítě. Je to jeden z největších rakouských hokejových talentů posledních let.

Foto: Profimedia.cz