Téměř bezchybní nahrávači. 5 gólmanů z Fortuna ligy s nejpřesnější přihrávkou

O německém brankáři Bayernu Mnichov Manuelu Neuerovi se často říká, že je jedenáctým hráčem v poli. Umí se totiž perfektně zapojovat do hry a rozdává přesné a klíčové přihrávky svým spoluhráčům. I na českých trávnících najdeme borce v rukavicích, kteří s dokonalou nahrávkou nemají problémy. V následujících kapitolách najdete pětici gólmanů, kteří mají v aktuálním ročníku nejpřesnější přihrávku.

V roce 2016 zamířil do Českých Budějovic, odkud přišel v polovině sezony 2019/20 na hostování do Plzně a následně na západ Čech přestoupil. Ve Viktorce se stal brankářskou jedničkou a v minulém ročníku chytal ve famózní formě. Na kontě měl 14 vychytaných nul a úspěšnost zásahů 80,7 %. V aktuální sezoně je na tom v tomto ohledu poněkud hůře (73,3 %), zato ale patří k absolutní elitě podle procenta přesných přihrávek. Ještě v prosinci ho portál TransferMarkt oceňoval na 1,5 milionu eur, ale nedávno jeho tržní hodnotu zdvojnásobil.

Reprezentace bez legionářů. Takto by vypadal národní tým složený z hráčů z Fortuna ligy

Brankář Jindřich Staněk prošel mládežnickými týmy pražské Sparty a měl našlápnuto k tomu, aby se jednou postavil mezi tyče jako gólman prvního celku. V roce 2014 odešel z Letné na hostování do anglického Evertonu, po návratu z ostrovů už s ním ale přestali v pražském klubu počítat.

Nguyen poslal v aktuálním ročníku parťákům ve stejných dresech 128 přihrávek, což ho v tomto ohledu řadí na osmé místo mezi všemi ligovými gólmany. Co se však týče přesnosti jeho pasů, pak mu v nejvyšší soutěži patří třetí příčka. Jen velmi zřídka balon z jeho nohy nenajde správný cíl.

V Edenu připravil o post prvního gólmana Ondřeje Koláře a zaujal jeho místo. O tom, že s ním pražský klub počítá i v budoucnosti, svědčí kontrakt, který má podepsaný až do roku 2026. V aktuálním ročníku vychytal jednu nulu, rozdal 115 nahrávek, z nichž 93 procent našlo adresáta.

Plzeňský odchovanec Aleš Mandous nikdy nedostal v západočeském klubu pořádnou šanci, aby předvedl, co v něm vězí. Nejdříve ho Viktorka posílala na hostování a od roku 2015 zakotvil na Slovensku. Pořádně dal o sobě vědět až po návratu domů v roce 2018, kdy se upsal Olomouci a měl být třetím brankářem. V hanáckém oddílu si však vybojoval pozici jedničky mezi tyčemi a výbornými výkony si vysloužil přestup do Slavie.

1. Matej Rakovan (FC Zlín)

Počet přihrávek: 30

Úspěšnost přihrávek: 93,3 %

Gólman Matej Rakovan byl v minulém ročníku brankářskou jedničkou ve Zlíně, kde působí už od ledna roku 2019, kdy přišel do Baťova města ze skotského Dundee United, jenže na startu aktuální sezony dostával přednost Stanislav Dostál. Ševcům se však úvodní zápasy vůbec nepovedly a po třech kolech bylo mužstvo na dně tabulky. Ve čtvrtém střetnutí - proti Jablonci na domácím hřišti - se dostal do branky Rakovan, ale ani on nezajistil Zlínu premiérovou výhru. Přesto se dvaatřicetiletý Slovák mezi tyčemi činil - rozdal spoluhráčům 30 míčů a jen dvě z jeho nahrávek byly nepřesné.

Foto: Profimedia.cz