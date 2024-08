Téměř bezchybní nahrávači. 5 gólmanů z Chance ligy s nejpřesnější přihrávkou

Milan Knobloch oslaví za pár dnů 32. narozeniny. V nejvyšší soutěži však působí teprve ve čtvrté sezoně. Tři první mezi lety 2019 až 2022 chytal v Liberci, ale až v té poslední z nich se natrvalo a neochvějně protlačil na post jedničky mezi tyčemi. Následně si zachytal na Kypru a na Slovensku, letos v zimě se ale vrátil na domácí trávníky, když se upsal do konce sezony Hradci Králové. V dresu východočeského klubu se ale startu v jarní části minulého ročníku nedočkal a na začátku prázdnin zamířil jako volný hráč do Karviné.

4. Antonín Kinský (Slavia Praha)

Počet přihrávek: 115

Úspěšnost přihrávek: 74,8 %

Jednadvacetiletý Antonín Kinský už byl jednou nohou na odchodu z Edenu, kam přišel ještě jako teenager v roce 2021 z Dukly Praha. Vypadalo to, že přes Jindřicha Staňka a Aleše Mandouse cesta do branky Slavie nevede. V minulé sezoně byl na hostování v Pardubicích a pak to vypadalo, že zamíří do Liberce. Jenže když se na mistrovství Evropy zranil Staněk, museli manažeři sešívaných změnit plány. Talentovaný mladík se stal jedničkou mezi tyčemi a v úvodních čtyřech kolech ani jednou neinkasoval. V popředí je také ve statistikách úspěšnosti přihrávek. V tomto ohledu je v Chance lize na čtvrtém místě.

Foto: Profimedia.cz