Tehdy to byli „bezejmenní“ mladíci. 16 nejproduktivnějších hokejistů v historii mistrovství světa do 18 let

Dvaadvacet světových šampionátů hráčů do 18 let se už v minulosti odehrálo a nyní se v Německu hraje po třiadvacáté. Nahlédli jsme do statistik a sestavili žebříček z nejproduktivnějších mladíků v historii turnajů této věkové kategorie. Zařadili jsme do něj borce, kteří v souhru nasbírali alespoň 20 kanadských bodů. Najdete je v následujících kapitolách.