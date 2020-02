Teenageři, kteří už hrají v NHL. Toto je 7 hráčů do 20 let, ze kterých (vy)rostou hokejové hvězdy

Jedni odcházejí, jiní je nahrazují. Tak to v životě - i v tom hokejovém - chodí. V následujících kapitolách a ve fotogalerii najdete sedm mladých a talentovaných hokejistů z NHL, kteří mají velkou šanci, že jednou – možná velmi brzy - nastoupí na místa současných hvězd a v budoucnosti vstoupí do hokejové síně slávy. Žádnému z nich ještě není 20 let a někteří už jsou i v tomto věku opravdovými personami.

Joel Farabee (USA) – 19 let (Philadelphia Flyers) Útočník Joel Farabee je produktem amerického výchovného systému mladých talentů. V roce 2017 vybojoval s národním týmem zlato na mistrovství světa osmnáctiletých, o rok později na stejném turnaji získal stříbro a stejný kov bral i před rokem na šampionátu juniorů. V draftu roku 2018 si ho vytáhli skauti Philadelphie už jako 14. hráče v celkovém pořadí a nechali ho zrát v juniorské soutěži a v americké reprezentaci. Šanci v NHL dostal v současném ročníku a chytil ji pořádně do hrsti. Na led naskakuje na levém křídle ve druhé formaci, v níž hraje s Jakubem Voráčkem, a chodí i na přesilovky. Je to chytrý a nebezpečný forvard, který kromě ofenzivních kvalit umí také dobře bránit. Foto: Profimedia.cz

Adam Boqvist (Švédsko) – 19 let (Chicago Blackhawks) Švédský bek Adam Boqvist si získal pozornost skautů z NHL na mistrovství světa hráčů do 18 let v roce 2018, kde s reprezentací Tre Kronor vyválčil bronzové medaile a stal se nejlépe střílejícím, nejproduktivnějším a zároveň nejlepším obráncem na turnaji. Pod drobnohledem byl také ve švédské ligové soutěži. V juniorce zaznamenal 24 bodů v 25 zápasech, naskočil také do 15 utkání v nejvyšší seniorské soutěži a dokonce si zahrál i v reprezentaci dospělých - hned v premiérovém utkání dal gól. 5 nejlepších mladých obránců, o které se strhl v draftu NHL v roce 2018 největší boj Jeho bratr Jesper byl v draftu v roce 2017 vybrán New Jersey jako 36. hráč v celkovém pořadí, ale Adam šel o rok později na řadu už jako osmý. Skauti o něm mluví jako o dynamickém, ofenzivně laděném zadákovi, který má hbité a šikovné ruce, výborně bruslí, je předvídavý a zdobí ho hokejová intuice, díky níž dokáže ve správný okamžik podpořit ofenzívu týmu. Umí se rychle rozhodovat, takže jeho doménou je hra ve středním pásmu, kde dokáže okamžitě využívat chyb soupeřů nebo poslat na milimetr přesný pas rozjetému spoluhráči. Pokaždé, když je na ledě, je pro soupeře obrovskou hrozbou. Dokáže na sebe navázat několik protihráčů, čímž vytváří prostor pro spoluhráče, kteří z toho mohou těžit. V aktuální sezoně se poprvé objevil na ledě v NHL. Dosud odehrál 27 utkání a posbíral šest bodů (2+4). Foto: Profimedia.cz Jesperi Kotkaniemi (Finsko) – 19 let (Montreal Canadiens) Jesperi Kotkaniemi je chytrý útočník s nesmírně nebezpečnou střelou. Díky hokejovému myšlení je často krok před protihráči, dokáže perfektně číst hru, umí přesně přihrát. To je docela slušná vizitka teprve devatenáctiletého mladíka, po němž v předloňském draftu skočil jako po trojce celkového pořadí Montreal. Mládí vpřed! Toto je 6 teenagerů, kteří byli v létě roku 2018 draftováni a okamžitě naskočili do NHL Talentovaný mladík okamžitě zaujal v předsezonním kempu a dostal místo v kádru Habs. Mistr světa z šampionátu hráčů do osmnácti let v roce 2018, kde byl zároveň nejtrestanějším hráčem, dosud zvládl v NHL odehrát 115 zápasů, ve kterých posbíral do statistik 42 bodů (17+25). Foto: Profimedia.cz

Kaapo Kakko (Finsko) – 18 let (New York Rangers) I když má Kaapo Kakko teprve 18 let, na krku se mu už houpaly tři zlaté medaile z velkých světových akcí. Vychutnal si triumf na šampionátu hráčů do 18 let, na mistrovství světa juniorů i seniorů. Rychlé a chytré finské křídlo, které umí skvěle číst hru, je jisté na puku, famózně bruslí a ruce má šikovnější než drtivá většina současných hokejistů. V NHL kroutí premiérovou sezonu a teprve se otrkává mezi nejlepšími hráči světa, ale jakmile si zvykne a dostane víc prostoru, může z něho být superstar. Foto: Profimedia.cz

Jack Hughes (USA) – 18 let (New Jersey Devils) Před loňským draftem NHL se spekulovalo, po kom sáhne první vybírající, tedy New Jersey. V úvahu přicházela dvě jména – Kaapo Kakko, nebo Jack Hughes. Devils si nakonec pojistili amerického útočníka, který sice na mistrovství světa dospělých na Slovensku neohromil tolik jako jeho finský vrstevník, ale zase exceloval v mládežnických výběrech. Pubertální tahouni týmu. Toto je 12 nejproduktivnějších osmnáctiletých útočníků v historii NHL Hughes je podle hokejových expertů výjimečným talentem a naprosto komplexním hráčem. Je nesmírně obratný a rychlý v pohybu i myšlení, špičkově bruslí a má neskutečně šikovné ruce, takže v soubojích jeden na jednoho je to v drtivé většině případů právě on, kdo z nich vychází jako vítěz. Tenhle „prcek“ (měří jen 179 centimetrů), má v nohách dynamit. Jakmile dostane puk, dokáže tak zrychlit, že ujede každému soupeři. Kdo ví, co by se muselo stát, aby z tohoto chlapce nebyla brzy superhvězda NHL. Foto: Profimedia.cz

Rasmus Dahlin (Švédsko) – 19 let (Buffalo Sabres) Rasmus Dahlin nebyl v roce 2018 jen jedničkou draftu mezi obránci, ale absolutní jedničkou celého výběru a stal se kořistí Buffala Sabres. Experti popisují Dahlina jako nesmírně talentovaného beka, který perfektně bruslí, má nesmírně šikovné ruce a umí to s pukem, k tomu je chytrý a agilní. Mladí a zatraceně dobří. Toto je 12 nejproduktivnějších osmnáctiletých obránců v historii NHL Přestože to není žádný obr (měří 189 centimetrů), neuhne v žádném osobním souboji a při hře jeden na jednoho je většinou úspěšný. Už v sedmnácti letech byl členem švédského výběru na olympijských hrách v Jižní Koreji. Na mistrovství světa juniorů na přelomu let 2017/18 pomohl reprezentaci Tre Kronor ke stříbrným medailím, dostal se do All-Star týmu turnaje a byl vyhlášen nejlepším obráncem šampionátu. V Buffalu kroutí už druhou sezonu v NHL. V té premiérové se dostal do All-Star týmu nováčků soutěže. Foto: Profimedia.cz