Tato jména se naučte. Podívejte se na nejdražší hráče běloruské ligy Petr Sobol Kdo by to byl kdy řekl, že se běloruská fotbalová liga stane nejsledovanější soutěží na světě. Jinak to ale nejde, nic jiného se totiž nehraje. 5 FOTOGRAFIÍ zobrazit galerii 54321 Zapomeňte na Ligu mistrů, Serii A, Fortuna ligu nebo Premier League. Nic z toho se v současné době nehraje. Soutěž v Bělorusku se ale nezastavila a stává se z ní hit. Zdá se tak, že je třeba naučit se nová jména. Podívali jsme se proto na portál transfermarkt.de a našli na něm čtyři nejdražší hráče běloruské fotbalové Vysšaje ligy. Najdete je v následujících kapitolách. Pavel Savitski (Dynamo Brest) – 1,3 mil. eur Pětadvacetiletý útočník, který nejčastěji nastupuje na levém křídle, přišel do Brestu před dvěma lety z Grodna a v loňské sezoně si do statistik připsal osm ligových branek. Na kontě má také 19 startů a čtyři góly v běloruské reprezentaci. Foto: Profimedia.cz Stanislav Dragun (BATE Borisov) – 1,5 mil. eur Své zastoupení mezi nejdražšími hráči ligy má i BATE Borisov, který sice v poslední sezoně sesadil z trůnu Brest, předtím ale domácí soutěži vládl nepřetržitě od roku 2006. Nejvyšší hodnotu má z kádru BATE jednatřicetiletý Stanislav Dragun, který odehrál i 66 zápasů za běloruskou reprezentaci. Tento zkušený střední záložník dříve hrával i za ruské Dynamo Moskva, Samaru či Orenburg. Foto: Profimedia.cz Oleksandr Noyok (Dynamo Brest) – 1,5 mil. eur V běloruské soutěži působí i cizinci. Tím nejdražším je ukrajinský reprezentant Oleksandr Noyok, jenž v roce 2018 přestoupil z Minsku do Brestu. Šestadvacetiletý defenzivní záložník dříve patřil i Šachtaru Doněck nebo Charkovu. Foto: Profimedia.cz Mikhail Gordeichuk (Dynamo Brest) – 1,5 mil. eur Milion a půl euro stojí také Mikhail Gordeichuk, který má jak kazašské, tak běloruské občanství. Třicetiletý běloruský reprezentační útočník dříve hrával za BATE Borisov, loni nastupoval za kazašský tým Tobol Kostanaj a od srpna je v Brestu. Od té doby vstřelil čtyři ligové góly. Foto: Profimedia.cz 54321 Další článek Sledujte SportRevue na Facebooku

Přidat příspěvek Nejnovější komentáře

~/PubSystem.Controls.Run.GenericDataView/RelatedArticlesByTag.ascxSystem.Web.HttpCompileExceptiond:\Inetpub\mfapp\www.sportburger.cz_3.0\PubSystem.Controls.Run.GenericDataView\RelatedArticlesByTag.ascx(70): error CS0117: 'PubSystem.CNCUtils' does not contain a definition for 'GetiSportArticles'System.Webat System.Web.Compilation.BuildManager.PostProcessFoundBuildResult(BuildResult result, Boolean keyFromVPP, VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetBuildResultFromCacheInternal(String cacheKey, Boolean keyFromVPP, VirtualPath virtualPath, Int64 hashCode) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at PubSystem.Controls.Run.CacheControl.CreateChildControls()