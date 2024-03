Talenty v akci. 5 nejmladších střelců v aktuálním ročníku Fortuna ligy

5. El Hadji Malick Diouf (Slavia Praha) – 19 let, 1 měsíc, 21 dní

Na konci prosince oslavil El Hadji Malick Diouf teprve 19. narozeniny, přesto za něj Slavia zaplatila přes 40 milionů korun norskému Tromsö. Talentovaný senegalský zadák se na severu Evropy vypracoval mezi fotbalové zboží, jehož cena letěla rychle nahoru, takže v Edenu neváhali a jednali. Zdá se, že to byla dobrá volba. Herním stylem připomíná Davida Juráska a ve Slavii si od něj hodně slibují, což dokládá i kontrakt podepsaný do roku 2028. Trenér Jindřich Trpišovský ho ihned zapracoval do sešívané sestavy a on se mu hned v debutovém ligovém střetnutí v polovině února odměnil premiérovou brankou na hřišti Karviné. Přispěl k výhře 3:0 a vyhlášen nejlepším hráčem zápasu.