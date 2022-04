Talenty v akci. 5 nejmladších střelců v aktuálním ročníku Fortuna ligy

Záložník Kryštof Daněk se na prvoligovém pažitu objevil už v ročníku 2019/20, když mu bylo teprve sedmnáct let. V dresu Sigmy Olomouc odehrál tři utkání a zaznamenal jednu asistenci. Od minulé sezony už dostává o hodně větší prostor. V té současné naskočil do 25 ligových zápasů a vstřelil dvě branky. Cena talentovaného mladíka stále roste. Od prosince 2020 vyskočila podle portálu TransferMarkt na více než čtyřnásobek a momentálně činí skoro milion eur, což z něho dělá jednoho z nejdražších teenagerů v tuzemské soutěži.

2. Adam Karabec (Sparta Praha) – 18 let, 29 dní

Záložník Adam Karabec má teprve osmnáct let, ale v prvním týmu Sparty debutoval už v ročníku 2019/20, v němž absolvoval deset utkání a vstřelil premiérovou ligovou branku. V tom minulém už naskočil do 23 zápasů a zaznamenal tři góly. V aktuální sezoně odehrál 22 střetnutí, ve kterých dal dvě branky a přidal dvě asistence. Když vsítil tu první loni v červenci do sítě Liberce, bylo to nedlouho poté, co dovršil plnoletosti.

Mládežnický reprezentant, který má na Letné podepsaný kontrakt do roku 2023, stál už v prosinci 2020 podle portálu TransferMarkt rovný milion eur a za poslední rok jeho cena poskočila výrazně nahoru a nyní činí skoro dva a půl milionu eur. Už nyní je v hledáčku mnoha bohatých evropských velkoklubů.

Foto: Profimedia.cz