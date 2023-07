Talenty v akci. 5 nejmladších fotbalistů, kteří zasáhli do uplynulé sezony Fortuna ligy

Nejednomu českému klubu je vyčítáno, že má v kádru hodně přestárlých veteránů. Když si ale zkontrolujete soupisky z minulého ročníku nejvyšší soutěže, najdete v nich řadu nadějných fotbalistů, kteří toho mají hodně před sebou. Jména pěti nejmladších teenagerů, kteří naskočili do ligového kolotoče v ročníku 2022/23, najdete v následujících kapitolách.

5. Ondřej Kričfaluši (Slavia Praha) – 18 let, 4 měsíce, 23 dní

Minutku po minutce sbírá zkušenosti v nejvyšší soutěži obránce Ondřej Kričfaluši. Ligový debut si odbyl v srpnovém domácím utkání s Pardubicemi (7:0) a do konce podzimní části sezony se na hřišti objevil ještě v dalších čtyřech střetnutích. Pokaždé, když se objevil v sestavě Slavie, jeho tým zvítězil a nikdy neinkasoval víc než jednu branku. Na jaře pak naskočil do akce jen jednou – na pět minut v derby se Spartou (3:3). Urostlý (skoro dvoumetrový) stoper má v Edenu podepsaný kontrakt do konce ročníku 2025/26.

Foto: Profimedia.cz