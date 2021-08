Talenty v akci. 5 nejmladších fotbalistů, kteří zasáhli do aktuální sezony Fortuna ligy

Záložník Adam Karabec má teprve sedmnáct let, ale v prvním týmu Sparty debutoval už v ročníku 2019/20, v němž absolvoval deset utkání a vstřelil premiérovou ligovou branku. V tom minulém naskočil do 23 zápasů a zaznamenal tři góly. V aktuální sezoně odehrál všech pět kol. Nejvíc se mu povedl zápas v Liberci, kde přispěl k výhře Pražanů 5:0 gólem a nahrávkou.

Útočník Matěj Jurásek debutoval v nejvyšší soutěži dospělých už v minulém ročníku. V dresu pražské Slavie dostal šanci ve dvou zápasech. V létě byl z Edenu vyexpedován na hostování do konce sezony do Karviné, kde navzdory nízkému věku sbírá cenné minuty mezi zkušenými hráči. Dosud se objevil ve čtyřech střetnutích, pokaždé jako střídající náhradník, porce minut, které na hřišti tráví, se však zvětšují. Naposled v Plzni už pobyl na trávníku celý druhý poločas.

1. Lukáš Mašek (FK Mladá Boleslav) – 17 let, 2 měsíce, 23 dní

Lukáš Mašek má sice teprve 17 let, ale není žádným prvoligovým nováčkem. Mladoboleslavský záložník debutoval v nejvyšší soutěži už v minulé sezoně a stal se dvanáctým nejmladším hráčem v její historii. A do současného ročníku zatím nikdo mladší než on nezasáhl. Trenér Jozef Weber ho poslal do čtyř utkání a jednou byl dokonce v základní sestavě. K remíze na hřišti Pardubic přispěl svou první brankovou asistencí v kariéře.

Foto: Profimedia.cz