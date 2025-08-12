Talenty v akci. 5 nejmladších fotbalistů, kteří zasáhli do aktuální sezony Chance ligy

Nejednomu českému klubu je vyčítáno, že má v kádru hodně přestárlých veteránů. Když si ale zkontrolujete soupisky ze současného ročníku nejvyšší soutěže, najdete v nich řadu nadějných fotbalistů, kteří toho mají hodně před sebou. Jména pěti nejmladších borců, kteří naskočili do ligového kolotoče v úvodních kolech sezony 2025/26, najdete v následujících kapitolách.
Pokračování 2 / 6
5. Mikuláš Konečný (FK Pardubice) – 19 let, 1 měsíc, 16 dní
Stoper Mikuláš hrál v minulé sezoně především v B týmu Slavie ve druhé lize, odbyl si ale též debut v nejvyšší soutěži, když v polovině loňského listopadu odehrál závěrečných devět minut v domácím duelu s Karvinou (5:1). Druhý start přidal na začátku března v souboji s Bohemians (2:0) a potřetí se mihl v závěru utkání s Hradcem Králové. Vysoký zadák je jednou z velkých defenzivních nadějí českého fotbalu. Prošel všemi reprezentačními věkovými výběry a momentálně je hráčem nároďáku do 19 let.
Ve Slavii á podepsanou smlouvu do roku 2028, ale kvůli velké konkurenci byl vyexpedován na hostování do Pardubic, kde stráví celou aktuální sezonu. V úvodních čtyřech kolech byl pokaždé v základní sestavě a vždycky odehrál celých 90 minut. Momentálně je se 190 přihrávkami devátým nejčastěji přihrávajícím hráčem v lize. A také jedním pátým nejmladším, jaký se v tomto ročníku v soutěži objevil.
Foto: Profimedia.cz
Pokračování 3 / 6
4. Šimon Černý (Bohemians Praha 1905) – 18 let, 11 měsíců, 26 dní
Záložník Šimon Černý se poprvé objevil na prvoligovém trávníku už v minulém ročníku, kdy v pěti zápasech v dresu Bohemians nasbíral 198 odehraných minut. Další starty pilně střádá i v nové sezoně. Na hřišti se objevil ve třech úvodních kolech a pokaždé šel na plac jako náhradník. V souhrnu 20 minut zvládl vyexpedovat šest přesných přihrávek a předvedl jeden driblink.
Foto: Profimedia.cz
Pokračování 4 / 6
3. Daniel Barát (1. FC Slovácko) – 18 let, 11 měsíců, 4 dny
Hned v utkání úvodního ligového kola nové sezony dostal důvěru od kouče Slovácka osmnáctiletý záložník Daniel Barát a odehrál svých prvních osm minut v nejvyšší české lize. Talentovaný mladík šel do hry proti Olomouci za stavu 0:1 a na statistické konto si připsal jednu nahrávku. Od té doby se na prvoligových pažitech neobjevil.
Foto: fcslovacko.cz
Pokračování 5 / 6
2. Josef Kolářík (FK Mladá Boleslav) – 18 let, 6 měsíců, 11 dní
Osmnáctiletý útočník Josef Kolářík si odbyl debut v tuzemské nejvyšší soutěži na konci července. Na trávník přišel na posledních 19 minut v utkání na Letné se Spartou a byl tak u rozhodující penalty Lukáše Haraslína v nastaveném čase, která zajistila Pražanům tři body za výhru 3:2. Stejný výsledek musel vstřebat i při svém druhém startu o dva týdny později, kdy Středočeši prohráli ve Zlíně.
Foto: Profimedia.cz
Pokračování 6 / 6
1. Matěj Kvaček (FK Pardubice) – 18 let, 2 měsíce, 12 dní
Nejmladším fotbalistou, který se zatím v sezoně 2025/26 objevil v nejvyšší české lize, se stal na začátku srpna útočník Pardubic Matěj Kváček, který naskočil na posledních pět minut do domácího utkání proti Spartě. Na hřiště šel za stavu 1:3 a do statistik si nepřipsal žádný záznam. O týden později střídal před koncem východočeského derby na hřišti Hradce Králové Bammense a zapsal si další minutu na hřišti.
Foto: Profimedia.cz