Talenty jsou zase doma. 3 mladíci, kteří se vrátili ze zahraničí zpátky domů

V roce 2018 byl vyhlášený nejlepším tuzemským starším dorostencem. Ve svých 16 letech odešel z Teplic do Itálie a byl také kapitánem české devatenáctky na mistrovství Evropy v Arménii. David Heidenreich patří italské Atalantě, do prvního týmu se ale nedostal a loni působil jen v Primaveře. Měl nabídky ze Švýcarska, mohl pokračovat v Serii B, dvacetiletý obránce ale přišel hostovat do Teplic a v ligové premiéře se uvedl gólem proti Příbrami.

Vasil Kušej

Dvacetiletý útočník už v patnácti letech opustil Ústí nad Labem a zamířil do Drážďan. Během tří let ve výběru do 19 let nasázel 29 gólů, do prvního týmu se ale nedostal. V uplynulém ročníku hostoval ve druhé rakouské lize, zasáhl však jen do čtyř zápasů a na začátku srpna se vrátil do druholigového Ústí nad Labem.

Foto: Ondřej Bičiště / MAFRA / Profimedia