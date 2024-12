Talent, od něhož se čekalo o dost víc. 5 ligových týmů, kterými (zatím) prošel Jan Matoušek

Pokračování 6 / 6

Bohemians Praha 1905

Na konci prosince 2022 Jan Matoušek misi v Liberci ukončil a vrátil se do Prahy. Ani tentokrát to ale nebylo do Slavie. Ta jej totiž poslala do Bohemians 1905, odkud na oplátku přišel do Edenu Petr Hronek. Klokani Matouška získali na hostování, po sezoně mu však ve Slavii skončila smlouva, a on se stal kmenovým hráčem Bohemky. V Ďolíčku podepsal kontrakt do roku 2025 a zatím je to zřejmě jeho nejpovedenější angažmá. Během dvou let odehrál v zelenobílém dresu 53 ligových utkání, v nichž dal 14 branek a k nim přidal čtyři asistence.

Foto: MICHAL SVÁČEK / MAFRA / Profimedia