Talent, od něhož se čekalo mnohem víc. 5 ligových týmů, kterými prošel Jan Matoušek

Příbrami Matoušek pomohl udržet ligu, v ročníku 2018/19 dal celkem jedenáct ligových branek, ani to mu ale místo v Edenu nezajistilo. Mladý ofenzivní talent proto odešel na další hostování, nyní do Jablonce, kde znovu nazul střelecké kopačky. V sezoně 2019/20 odehrál za severočeský tým 23 ligových duelů, ve kterých dal šest branek a přidal tři nahrávky.

Ani štace v Jablonci Matouška nevrátila do Slavie, a tak na řadu přišlo další hostování. Mladý hráč zůstal na severu Čech, pouze Jablonec vyměnil za Liberec. Ve Slovanu byl dva a půl roku, celkem za něj odehrál 55 ligových zápasů, do statistik si ale připsal jen tři góly a jednu nahrávku. V Liberci od něj určitě čekali víc.

Bohemians 1905

V zimě Matoušek svou misi v Liberci ukončil a vrátil se do Prahy. Ani tentokrát to ale nebylo do Slavie. Ta jej totiž poslala do Bohemians 1905, odkud na oplátku přišel do Edenu Petr Hronek. Klokani Matouška získali na hostování, po sezoně mu však ve Slavii skončí smlouva, a tak se stane kmenovým hráčem Bohemky. Paradoxem je, že pět ze svých 19 ligových gólů dal právě v zápasech s Bohemians.

Foto: MICHAL SVÁČEK / MAFRA / Profimedia