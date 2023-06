Talent, navrátilec i letní posily. 4 „noví“ útočníci, kteří se budou rvát o místo ve Slavii

Sešívaní mají kromě Jurečky k dispozici taky Micka van Burena, jenž v Edenu podepsal novou smlouvu, nebo Stanislava Tecla s Ivanem Schranzem. Ten však dokáže zahrát i na jiných pozicích. O místo ve Slavii se budou rvát i čtyři „noví“ útočníci. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Mojmír Chytil Čtyřiadvacetiletý útočník dorazil do Edenu z Olomouce, za kterou dal loni 12 branek. Sigmu už přerost, teď reprezentačního forvarda čeká nová výzva. Skvěle si kryje míč, hraje dobře zády k bráně, je pracovitý a bojovný. Má všechny předpoklady k tomu, aby se stal jedním z lídrů Slavie. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Muhamed Tijani Na podzim ještě nic nenasvědčovalo tomu, že by se měl stěhovat do Slavie. Během jara se ale Mumahed Tijani stal jednou z opor Baníku, za který nakonec nastřílel 11 branek. To neuniklo pozornosti Slavie, která za dvaadvacetiletého nigerijského útočníka vysázela okolo 30 milionů korun. Měří 191 centimetrů, má skvělou hru hlavou. Tohle se sešívaným bude hodit. Foto: ALEXANDR SATINSKÝ / MAFRA / Profimedia

Daniel Fila Dvacetiletý útočník je momentálně s českou jednadvacítkou na Euru v Gruzii, oba zápasy však zatím začal jen mezi náhradníky. Na to, že by si „vystřílel“ přestup do ciziny, to v tuto chvíli nevypadá. Na jaře hostoval v Teplicích, za které dal čtyři branky. V létě se zřejmě porve o místo v Edenu, čeká ho však tvrdý boj. Možná i další hostování. Foto: Ondřej Bičiště / MAFRA / Profimedia