Talent, jenž nenaplnil potenciál. Podívejte se, kterými českými kluby prošel Marko Alvir

Chorvatský fotbalista platit za velký talent a ve svých 19 letech přestoupil do Atlética Madrid. V tom se ale neprosadil a v roce 2015 zamířil do Slovinska. A pak se začal psát jeho český příběh. Ve kterých tuzemských ligových klubech působil? A jak se mu v nich (ne)vedlo? Podívejte se.

Alvir přišel do České republiky v roce 2017 ze slovinského Domžale. V Edenu vydržel do začátku roku 2020, za první mužstvo sešívaných si ale nezahrál ani jeden ligový zápas. Nastupoval pouze za slávistický B tým.

Ligovou premiéru si chorvatský záložník odbyl v ročníku 2019/20, kdy byl na hostování v Příbrami. Za tu si během podzimu připsal 18 startů, dal dvě branky a přidal dvě nahrávky. Pak se vrátil do Slavie, pokračoval ale jinde...

Plzeň

Na začátku roku 2020 Alvir přestoupil ze Slavie do Plzně. Jenže ve Viktorce toho moc nenahrál. V jarní části sezony 2019/20 zasáhl jen do dvou zápasů a v dalším ročníku přidal pouhých devět startů. Gólově se do statistik nezapsal.

