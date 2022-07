Talent, hvězda i veterán. 6 hráčů, kteří v létě odešli ze Slavie do zahraničí

V zimě z Edenu odešel Nicolae Stanciu, který zamířil do Číny. A v létě jej následovali další. Sešívané v minulých dnech opustilo dalších šest fotbalistů, kteří odešli z Edenu do zahraničí. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Ondřej Kúdela (Jakarta)

Ondřej Kúdela přišel do Slavie v polovině ročníku 2017/18 z Liberce. Mnozí fanoušci si tehdy klepali na čelo, z Kúdely ale v Edenu vyrostl výborný stoper, jenž se dostal i do reprezentace. Ve Slavii patřil mezi klíčové postavy, měl pevný flek v základní sestavě, přibrzdila jej však rasistická kauza v zápase s Rangers i vleklé zranění, kvůli němuž si v loňské sezoně připsal jen 13 ligových startů. Poté, co mu skončila smlouva, odešel do indonéské Jakarty.

Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia