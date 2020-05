Takto vypadá nejsilnější tým Evropy ve hře NHL 20. Kdo vyfoukl místo Pastrňákovi?

Jsou tomu necelé čtyři roky, co se hrál Světový pohár, na kterém se představil i tým Evropy. Napadlo vás ale někdy, jak by vypadal elitní tým celého starého kontinentu? Podívali jsme se na hodnocení hokejistů ve hře NHL 20 a sestavili podle toho nejsilnější evropskou formaci současnosti, do které se jen těsně nevešel David Pastrňák. Její složení najdete v následujících kapitolách.

Brankář – Andrej Vasilevskij (hodnocení: 91)

Země a klub: Rusko, Tampa Bay Lightning

Za chvíli už to bude rok, co Andrej Vasilevskij přiváděl na světovém šampionátu české hokejisty k šílenství a vychytal sborné bronz. Loni v létě také držitel Vezinovy trofeje pro nejlepšího gólmana NHL prodloužil smlouvu s Tampou Bay, kde by měl chytat až do roku 2028.

Foto: Profimedia.cz