Takový hráč nemá v Bayernu co dělat, pustil se tvrdě do Francouze Michaëla Cuisance Sandro Wagner

Dvaadvacetiletý Michaël Cuisance se pod koučem Julianem Nagelsmannem představil pouze ve dvou zápasech – v prvním kole německého poháru a v posledních minutách pátečního střetnutí na hřišti Stuttgartu. I tato malá herní vytíženost však stačila k tomu, aby se stal v týmu neoblíbeným. Ve Stuttgartu si dokonce stěžoval Robertu Lewandowskimu, že mu nepřihrál míč. Navíc prý nedávno hodil trenérovi pod nohy dres poté, co se nedostal na hřiště ani jako střídající hráč.

Dvojnásobný vítěz Bundesligy v dresu Bayernu, bývalý reprezentační útočník Německa a nynější trenér Unterhachingu Sandro Wagner, se nyní do fotbalisty ostře obul.

„Pokud se mladý hráč rozhodne zůstat v klubu a odmítne jít na hostování, ať už z pohodlnosti, finančních důvodů, nebo čehokoli jiného, pak musí počítat s tím, že se to promítne na jeho hracím čase,“ řekl Wagner pro televizi Bild. „Jeho chování je nepřijatelné. Upřímně řečeno - takový fotbalista nemá v Bayernu co dělat.“

Cuisance se do klubu přestěhoval v roce 2019 z Borussie Mönchengladbach za přibližně deset milionů eur. Loni v říjnu byl poslán na hostování do Marseille, od června je ale opět v Mnichově. Ve velkoklubu se ale prosadit nedokázal a není příliš pravděpodobné, že by byl součástí kádru i ve druhé polovině sezony.

Smlouvu v Allianz Areně má podepsanou až do roku 2024, pokud ho Bayern prodá, určitě to bude za menší cenu, než za jakou ho před dvěma lety koupil. Podle portálu TransferMarkt činí jeho současná hodnota sedm milionů eur, ale je zřejmě nadsazená.

Foto: Profimedia.cz