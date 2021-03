Bejvávalo... Takový byl svět, když hrál poslední česko-slovenský tým o účast na mistrovství světa

Psal se říjen roku 1993 a na fotbalové reprezentace na starém kontinentě čekaly závěrečné boje o postup na mistrovství světa ve Spojených státech. Byla to poslední kvalifikace na velký turnaj, v níž bojoval společný česko-slovenský tým. Letos je to už 28 let stará minulost a svět tehdy vypadal úplně jinak než dnes.