Takové dnes nenajdete. 10 sportovců, kteří se proslavili aspoň ve dvou sportech

V minulosti nebyl problém, aby profesionální sportovci svobodně přelétávali od jedné disciplíny k jiné. Pár výjimečných jedinců dokonce udělalo díru do světa a uspěli ve dvou či více odlišných sportech. Škoda, že na olympiádě v Brazílii nemohla startovat rychlobruslařka-cyklistka Martina Sáblíková. Možná by byla v tomto seznamu také. Figurovat by v něm mohla též Ester Ledecká, která na zimní olympiádě v Jižní Koreji získala zlaté medaile na lyžích i na snowboardu, ale do následujícího seznamu jsme se rozhodli zařadit jen sportovce, jejichž disciplíny se zásadně lišily.

Deset těch nejslavnějších a nejvýjimečnějších sportovních univerzálů najdete v následujících kapitolách a ve fotogalerii. Je mezi nimi i výrazná česká stopa.