Tak vypadá slezská samba. Tři fotbalisté z Brazílie, kteří ve Fortuna lize hrají za Karvinou

Karviné, která v minulých sezonách bojovala o záchranu, vstup do letošního ročníku Fortuna ligy vyšel. Slezané jsou v tabulce zatím osmí a hodně těží i z přínosu zahraničních hráčů. V Karviné působí i tři fotbalisté z Brazílie – jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Dvaadvacetiletý stoper se objevil v Karviné v zimě, kdy dorazil z belizského klubu Capivariano. A sázka na něj Slezanům vyšla. Na jaře Eduardo Santos zasáhl do devíti zápasů a také letos nastupuje pravidelně. V posledních čtyřech duelech byl 196 centimetrů vysoký a 90 kilogramů vážící bek v základní sestavě. Proti Liberci dal i svůj premiérový ligový gól.

Jean Mangabeira

Stejně jako Eduardo Santos, tak i Jean Mangabeira přišel do Karviné v zimě z Capivariana. A taky on si ve slezském klubu získal dobrou pozici. V loňské sezoně zasáhl do pěti zápasů a v pěti duelech se objevil i letos. Třiadvacetiletý ofenzivní záložník byl v aktuálním ročníku i čtyřikrát v základní sestavě.

Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia