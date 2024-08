Tak šustí miliony. 5 nejdražších fotbalových transferů, jež se dosud zrodily v letním přestupním období

Část 1 / 6



Kam se vyšplhaly částky za fotbalisty, kteří dosud změnili v letním přestupním období působiště? Na základě údajů z portálu TransferMarkt jsme sestavili žebříček pěti borců, za něž manažeři zatím vyklopili nejvíc peněz. Najdete je v následujících kapitolách.

5. Douglas Luiz (Aston Villa → Juventus Turín) – 51,5 milionu eur V Manchesteru City nedocenili jeho kvality a po dvou letech na Etihad Stadium, během nichž neodehrál za Citizens jediné utkání a z nichž jednu sezonu strávil na hostování v Gironě, pustili v roce 2019 brazilského záložníka Douglase Luize za necelých 17 milionů eur do Aston Villy. Tam se jeho fotbalový talent rozzářil naplno. Během pěti minulých ročníků Premier League nastřílel 20 branek a byl nepostradatelným pilířem mužstva. FOTO: To je nádhera! Fotbalové dresy bez reklam jsou (téměř) uměleckými díly! Sezona 2023/24 ho zastihla ve famózní formě, takže nebylo divu, že na jeho podpis stála velká řada zájemců, mezi nimiž byl například bývalý zaměstnavatel Manchester City, dále Arsenal, Liverpool či AC Milán. Nakonec to vyhrála Stará dáma, které se upsal do roku 2029. Za jeho přestup putovalo do Aston Villy přes 51 milionů eur.

4. Michael Olise (Crystal Palace → Bayern Mnichov) – 53 milionů eur Více než tři měsíce byl loni Francouz Michael Olise na marodce, ale jakmile se na začátku listopadu vrátil do hry, byl jako uragán. Talentovaný mladík od té doby stačil naskočit v dresu Crystal Palace do 19 ligových utkání, ve kterých nastřílel deset branek a na šest přihrál, čímž na sebe upoutal pozornost skautů z bohatých evropských velkoklubů. Kreativní elita. 8 nejtvořivějších hráčů v minulé sezoně anglické Premier League Olise prošel coby teenager akademiemi Arsenalu a Manchesteru City, nikde ale nadlouho nezakotvil. Sedm let pobyl v mládežnických týmech Chelsea, ovšem ani Blues ho zřejmě nepovažovali za velký příslib do budoucna. Až v Readingu se jeho talent naplno projevil a v roce 2021 přestoupil za více než devět milionů eur do Crystal Palace. V londýnském klubu jeho cena vyskočila skoro na šestinásobek, a když na začátku přestupoval do Bayernu, německý klub za něj poslal do Anglie 53 milionů eur.

3. Amadou Onana (Everton → Aston Villa) – 59,35 milionu eur Everton v létě roku 2022 přivedl do Goodison Parku za 35 milionů eur z francouzského Lille jeden z nejvýraznějších současných belgických talentů – Amadoua Onanu. Urostlý borec se překvapivě rychle adaptoval na anglický fotbal a podává nadprůměrné výkony. I proto se dočkal pozvánky do národního týmu a na konci roku 2022 odcestoval na mistrovství světa do Kataru, kde nastoupil do dvou zápasů. Zahrál si také na nedávném Euru v Německu. Celkem už v reprezentaci zvládl 17 střetnutí. Jeho tržní cenu odhadoval na začátku prázdnin portál TransferMarkt na 50 milionů eur, Aston Villa však poté, co prodala za velké peníze Douglase Luize, neváhala zaplatit za dvaadvacetiletého mladíka skoro 60 milionů eur a hráče si pojistila do roku 2029.

2. Moussa Diaby (Aston Villa → Al-Ittihad) Anglická Aston Villa je na toto léto na trhu s hráči mimořádně aktivní. Hned tři dosud nejdražší borci tohoto přestupového období jsou zapojeni do obchodů birminghamského klubu. Na konci června došlo k transakci v hodnotě 60 milionů eur, která určila na příští léta osud francouzského forvarda Moussy Diabyho, který zamířil za 60 milionů eur z britských ostrovů do Saúdské Arábie, kde se upsal do roku 2029 Al-Ittihadu, kde se potká mimo jiné například s Karimem Benzemou či N'Golo Kantém. Tohle se fakt nepovedlo. 15 nejhorších přestupů v historii anglické Premier League Diaby mění dres po pouhé jedné sezoně v Premier League, která se mu ale nesmírně povedla. Odehrál všech 38 ligových utkání, dal v nich šest branek a k nim přidal osm asistencí. Předtím strávil čtyři vydařené ročníky v německém Leverkusenu, odkud na ostrovy přestupoval za 55 milionů eur. V 25 letech je na vrcholu výkonnostní křivky a může se tam držet ještě pěkných pár let.

1. Leny Yoro (LOSC Lille → Manchester United) – 62 milionů eur Leny Yoro oslaví v listopadu 19. narozeniny, ale v minulých dvou sezonách měl pevné místo v prvoligovém celku Lille. Po otci pochází z Pobřeží slonoviny, narodil se však ve Francii a od roku 2017 vyzrával v akademii Lille. V lednu 2022 podepsal s klubem první profesionální smlouvu a debut v nejvyšší soutěži dospělých si odbyl o pár měsíců později. Ve věku 16 let, šest měsíců a jeden den se stal druhým nejmladším hráčem Lille v historii. Rostou z nich hvězdy? 3 mimořádné defenzivní fotbalové talenty, jimž není víc než 18 let V minulém ročníku odehrál 32 ligových střetnutí, z toho třicetkrát byl v základní sestavě, vstřelil dvě branky a jednou si odnesl ocenění pro největší hvězdu utkání. Urostlý zadák patří k velkým příslibům francouzského fotbalu, který zatím reprezentoval ve všech mládežnických výběrech. O jeho podpis se zajímal Real Madrid, kroužili kolem něj také skauti Paris saint-Germain, nakonec se ale dohodl na přestupu na Old Trafford. Manchester United za něj zaplatil 62 milionů, jenže Yoro odehrál v novém dresu jen dva přípravné zápasy a vážně se zranil. Podle informací z klubu bude na hřišti chybět tři měsíce.