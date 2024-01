Tak šel čas. Podívejte se, jak se v průběhu let měnil rating Jakuba Voráčka ve hře NHL

Jakub Voráček býval dlouho stálicí NHL. Kariéru v nejlepší hokejové lize světa odstartoval v Columbusu, odkud v roce 2011 zamířil do Philadelphie, kde dlouho patřil k lídrům týmu. Následně se vrátil zpátky do Columbusu, kde však po dalším z mnoha otřesů mozku skončil na marodce. Následně byl vytrejdován do Arizony, za kterou však neodehrál jediné střetnutí. Ve virtuálním světě se poprvé objevil ve hře NHL 10. Jaký měl tehdy rating? Kdy dostal nejvyšší hodnocení? A jak si vedl v průběhu celé kariéry ve světoznámé hře? To se dozvíte v následujících kapitolách.