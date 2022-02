Tak pálil Michael Owen! 5 týmů, kterým nastřílel během kariéry v Premier League nejvíc gólů

I ten nejlepší střelec, který dává góly jako na běžícím páse, mívá špatné dny, kdy mu do branky nespadne balon ani z těch největších šancí. A naopak. Jsou zápasy, kdy skončí v síti kdejaká „šmudla“. Platí to také o soupeřích. Proti některým mužstvům to pokaždé jde náramně, s jinými protivníky je to skoro vždycky trápení.