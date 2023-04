Tahy kouče Bílka. 4 změny v základní sestavě, které udělal trenér Plzně v duelu se Zlínem

O trenérovi Plzně Michalu Bílkovi se ví, že není otevřený žádným výrazným změnám. V posledním utkání Viktorky proti Zlínu je ale udělal. Jména čtyř hráčů, které oproti předešlému duelu poslal do základní sestavy, najdete v následujících kapitolách.

Erik Jirka

Slovenský záložník dorazil do Plzně v létě na hostování ze Španělska. Na podzim se dostal do dobré formy a ukázal kus svých ofenzivních kvalit. Dal dva góly, přidal tři nahrávky a držel si místo v základní sestavě. Z té ale na jaře vypadl a do hry chodil jen coby střídající hráč. Proti Zlínu byl pětadvacetiletý Jirka na hřišti od začátku, o poločase jej nahradil Adam Vlkanova, který se blýskl dvěma góly.

Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia